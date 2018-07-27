«Период аномальной жары в Таджикистане завершился», - сказал 27 июля на пресс-конференции заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Мухаммаджон Салимзода.

Дневная температура снизилась на 4-5 градусов, что является нормой.

Он также отметил, что КЧС не обладает информацией о гибели граждан из-за аномальной жары.

«Если бы такие случаи были, Минздрав бы нас проинформировал», - сказал он.

Салимзода отметил, что по прогнозам зима в этом году в Таджикистане будет снежной и холодной по сравнению с зимой прошлого года.

«В этом году мы ожидаем снежную, холодную зиму. Холоднее, чем была в прошлом году», - сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, замглавы КЧС сообщил, что рост цен на бахчевые на рынках Таджикистана не связан с аномальной жарой.

«Нас в Минсельхозе Таджикистана заверили, что аномальная жара в стране, которая зафиксирована с середины июля, не привела к потере урожая, в том числе и бахчевых. Рост цен на них, прежде всего, связан с подорожанием бензина, сжиженного газа и солярки», - подчеркнул Салимзода.

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