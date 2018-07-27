Правительство Таджикистана поручило разработать методику определения состояния бедности семей для оказания им адресной социальной помощи.

Новая методика разрабатывается в рамках Госпрограммы по оказанию адресной социальной помощи в РТ на 2018-2020 годы. Документ утвержден постановлением правительства в конце июня этого года.

Разработкой методики занимаются специалисты министерства здравоохранения и социальной защиты.

В документе говорится, что для определения малоимущих учитывается состав семьи, степень образованности главы семьи, количество инвалидов, несовершеннолетних детей, нетрудоспособных членов семьи. Учитываются также материальные и финансовые доходы семей.

Кроме того, разработчики методики будут принимать во внимание собственность семей, в частности, приусадебные и другие земельные участки, состояние жилого дома, а также количество и виды домашнего скота.

Нет четких критериев

Месяц назад спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров раскритиковал органы государственной власти, прежде всего, представителей Минздрава и соцзащиты населения страны по поводу отсутствия четких критериев выявления малоимущих семей.

Он заявил, что никто в стране толком не знает, по каким критериям и стандартам определяются малоимущие семьи.

«По моему мнению, если Минздрав Таджикистана в одном кишлаке нашей страны из сотни живущих там семей выбирает 6 малоимущих, которым затем выделяют адресную соцпомощь в размере 400 сомони в год, с этим должны быть согласны все жители того кишлака», - сказал спикер.

Зухуров выразил сомнения относительно существующей статистики по бедности, и поручил Минздраву представить парламенту конкретный отчет о том, каким образом определяются малоимущие семьи.

Он уверен, что в стране найдутся семьи, которые скрыв все свое имущество, получают социальную помощь от государства, при этом действительно нуждающиеся семьи остаются за бортом.

По данным Минздрава, в стране действует единый государственный реестр малоимущих семей. При определении малоимущих семей и внесении их в единый реестр учитывается ряд факторов: размер доходов, количество трудоспособных членов семьи, инвалидов, детей и прочее.

В прошлом году единовременную финансовую помощь в размере 400 сомони получили около 50 тысяч малоимущих семей в стране. Еще почти 77 тысяч семей получили компенсацию за пользование электроэнергией и другими коммунальными услугами.

Бедствует каждый третий

По официальным государственным данным, 29,7% населения Таджикистана бедствует, а 14% - находится в крайней нищеты.

«В 2017 году уровень бедности достиг 29,7%, что на 1,3% ниже по сравнению с показателем 2015 года. Крайняя же нищета, согласно оценкам международных организаций составляет 14%, а средний класс, по предварительным оценкам, равняется 24%», - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 3 июля этого года на заседании Совета по национальному развитию при президенте РТ.

В исследовании Всемирного банка отмечено, что самые низкие показатели бедности наблюдаются в Душанбе и Согдийской области, где сосредоточена большая часть экономической деятельности. Напротив, ГБАО, Хатлон и районы республиканского подчинения обычно характеризуются уровнем бедности выше среднего по стране.

Позади всего СНГ

Согласно опубликованному в конце минувшего месяца исследования Межгосударственного комитета СНГ «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ», наиболее высокий уровень бедности на пространстве Содружества зафиксирован в Таджикистане.

В мониторинге говорится, что доля населения Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности, в 2016 году составила 30,3%. В Армении в позапрошлом году бедствовало 29,4% населения, а в Кыргызстане – 25,4%. При этом Кыргызстану, который в 2015 году опережал по уровню бедности даже Таджикистан, за один год удалось сократить долю бедного населения сразу на 6,7%.

Сравнительно низкий уровень бедности зафиксирован в Казахстане (2,6%), Украине (3,8%), Беларуси (5,7%) и Азербайджане (5,9%). В России в 2016 году доля бедного населения, по национальной методологии, составила 13,3%, как и в 2015 году.

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