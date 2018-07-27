Министерство здравоохранения Таджикистана считает, что нет необходимости вывозить из страны внука лидера запрещенной Партии исламского возрождения, потому что у ребенка рак четвертой стадии. В министерстве уверены, что ему уже нигде не смогут помочь.

Хамзе Тиллозода, внуку Мухиддина Кабири, нигде уже не смогут помочь, у него четвертая стадия рака, заявила первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саида Умарзода.

«Во время четвертой стадии онкологических болезней больному проводится только паллиативная терапия, облегчение симптомов болезни. Это делают и в Таджикистане, и в других странах. У Хамзы метастазы, и нет никаких методов полного излечения. Поэтому нет необходимости отправлять его в зарубежные страны. Понимаю, родители не хотят принять этот факт», - сообщила Саида Умарзода.

По словам директора Республиканского онкологического центра Зафара Хусейнзода, Хамзу оперировали в онкоцентре, ему была назначена терапия, от которой отказались родители.

«После того как состояние ребенка ухудшилось, они обращались к нам, я лично принял их и предложил бесплатное лечение в центре. Они опять отказались и заявили, что отвезут его в Турцию», - сказал Зафар Хусейнзода.

Напомним, об ухудшении здоровья ребенка стало известно в начале 2018 года. Тогда сообщалось, что его госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. У ребенка диагностировали эмбриональную карциному. Его прооперировали в Таджикистане, но, как утверждается, операцию делали непрофильные врачи. За этим последовало развитие опухоли.

Ранее в СМИ сообщалось, что ребенок и его мать не могут покинуть страну и выехать на лечение. На портале Change.org организован сбор подписей в поддержку мальчика. Организаторы акции сообщают, что мальчик болен раком, но его не выпускают за границу для лечения.

Отец ребенка – Рухулло Тиллозода, сын лидера ПИВТ, покинул Таджикистан несколько лет назад. Власти страны обвиняют его в поддержке вооруженного мятежа, который, по утверждению властей, организовал бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода. Утверждалось, что по поручению своего отца, Мухиддина Кабири, он передал генералу более миллиона долларов на подготовку бунта.

Согласно официальной версии, в сентябре 2015 года генерал Назарзода и его сторонники похитили оружие, организовали нападение на сотрудников милиции, а затем скрылись на территории Ромитского ущелья, где позднее были разгромлены в ходе спецоперации. Таджикские власти обвинили ПИВТ в причастности к этим событиям. Они заявили, что генерал координировал свои действия с Кабири и планировал захватить государственные объекты. Партия была объявлена террористической, более сотни ее сторонников задержаны и осуждены на длительные сроки, двое - получили пожизненные сроки.

Сам Мухиддин Кабири покинул Таджикистан в марте 2015 года, опасаясь преследования. Его обвинили в «создании преступных групп» и объявили в международный розыск. В настоящее время он получил политическое убежище в одной из европейских стран.

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