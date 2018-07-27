В этом году Азиатский банк развития (АБР) отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном. За эти годы АБР стал основным международным партнером для нашей страны. Общий объем помощи со стороны АБР за эти годы составил около $1,6 млрд. в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи.

Предлагаем вам узнать интересные факты об Азиатском банке развития и о его 20-летнем сотрудничестве с Таджикистаном.

Asia-Plus

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