В административном корпусе железнодорожного вокзала произошел пожар.

«Пожар возник в 11 часов, в результате сгорело 80 квадратов административного корпуса», - сообщил «АП» начальник пресс-службы МВД РТ Умарджони Эмомали.

По его словам, поджар был потушен противопожарной службой МВД в течение 20 минут.

«Человеческих жертв нет, также пока не выявлена причина возникновения пожара», - сказал он.

За последнее время в Душанбе зарегистрировано несколько пожаров. Чаще всего, по данным МВД, причиной пожаров является короткое замыкание в проводках.

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