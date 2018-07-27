C 1 августа на маршрутную линию №25, которая связывает жилмассив «Зарафшон» с рынком «Мехргон», будут запущены новые автобусы.

Об этом на пресс-конференции 27 июля сообщил первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода.

По его словам, еще 100 автобусов марки ISUZU мэрия Душанбе закупила за счет своего бюджета в Турции.

В прошлом году были приобретены 140 автобусов этой марки.

Вице-мэр сообщил, что всего в Душанбе курсируют более 2900 средств пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.

«А на балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы. В связи с поступлением автобусов ISUZU и AKIA на наш баланс, коммунальные предприятия города увеличат и улучшат услуги столичным пассажирам», - сказал он.

Напомним, первые автобусы этой марки прибыли Душанбе в апреле 2017 года. После их запуска с некоторых маршрутов города были убраны "Старексы"

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