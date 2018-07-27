Во время посещения базовой станции «Кульма» участники пробега «DIGITAL SILK ROAD» – известные журналисты и блогеры из Таджикистана, России и Узбекистана – заложили «капсулу времени» в честь 25-летия компании «МегаФон». Послание в будущее будет вскрыто в 2026 году, когда и «МегаФон Таджикистан» будет отмечать свой 25-летний юбилей.

История ПАО «МегаФон» началась в Петербурге 17 июня 1993 года. Сейчас компания и ее дочерние предприятия оказывают услуги во всех регионах России. Уже 16 лет оператор работает в Таджикистане, где стал одним из лидеров рынка связи. Во многих небольших населенных пунктах до сих пор представлена только связь «МегаФона».

«За годы работы в странах своего присутствия «МегаФон» создал, без преувеличения, уникальную инфраструктуру. Благодаря этому даже в горах Памира доступны современные цифровые услуги, делающие более интересными и комфортными жизнь наших абонентов и каждое путешествие, которое они совершают. Развивая сеть, в том числе на территории Таджикистана, мы уверены, что надежная связь станет основой для построения в республике крепкой цифровой экономики», – отмечает Генеральный директор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенко.

Именно в Таджикистане находится самая высокая базовая станция оператора – БС «Кульма», установленная на одноименном перевале на высоте 4 365 метров над уровнем моря. «Кульма» стала одной из ключевых точек маршрута «DIGITAL SILK ROAD» – тура, в который «МегаФон Таджикистан» пригласил международную команду журналистов и блогеров в Год туризма и развития народных искусств, объявленный Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Участникам проекта предстоит проехать более 2 200 километров и посетить главные достопримечательности Горно-Бадахшанской автономной области. Отчеты об этой поездке, опубликованные в социальных сетях и СМИ трех стран, будут способствовать повышению туристической привлекательности Таджикистана.

Одним из факторов, влияющих на развитие туризма, является доступность и надежность мобильной связи. В пути участники «DIGITAL SILK ROAD» убедились, что связь компании «МегаФон Таджикистан» присутствует даже высоко в горах, что очень важно для современных путешественников. А на «самой высокогорной» базовой станции оператора журналисты заложили «капсулу времени» в честь 25-летия «МегаФона».

«Это послание от всего коллектива компании будет прочитано через восемь лет – огромный срок для телекома, где новые технологии появляются практически ежегодно. К 2026 году мир мобильной связи, без сомнения, будет уже другим. Но мы бы хотели, чтобы и в будущем сохранились неизменными лучшие черты мегафоновского характера – стремление всегда быть «на передовой», жажда знаний, рабочий азарт. Пусть это послание станет поводом для достижения новых вершин!» – рассказал Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

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