Начинающая певица Мехрона Гайбуллоева, которая стала известной благодаря телешоу «Ты супер!» на российском телеканале НТВ, будет получать стипендию из столичного бюджета.

Решение об этом подписал мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщил «АП» источник в администрации мэрии.

«Стипендию в размере 250 сомони Мехрона Гайбуллаева будет получать в течение девяти месяцев», - сообщили в мэрии.

Он также отметил, что стипендия выделяется для поощрения и признания заслуг Мехроны на конкурсе «Ты супер».

Напомним, в мае текущего года Мехрона Гайбуллоева стала участницей вокального конкурса "Ты супер!" от Таджикистана. В проекте она дошла до полуфинала.

В июне Мехрона Гайбуллоева в интервью «АП» отметила, «просит мэра города Рустама Эмомали в течение хотя бы пары лет оплатить ей съем жилья».

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