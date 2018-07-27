Построенный в Свободной экономической зоне «Дангара» крупный нефтеперерабатывающий завод заработает в сентябре этого года. На первом этапе данное совместное таджикско-китайское предприятие будет производить, в основном, дизельное топливо, а также ряд низкооктановых бензинов и битума.

«Руководство СП TK-Оil своим гарантийным письмом обещают, что первая очередь нефтеперерабатывающего завода будет сдана в эксплуатацию в сентябре этого года», - сообщил «АП» замглавы СЭЗ «Дангара» Сафарали Тайфуров.

По его словам, завод полностью готов заработать на мощности 500 тысяч тонн нефти в год.

«В настоящее время специалистами проводятся последние испытательные работы», - сказал Тайфуров.

Он отметил, что ввозимое железной дорогой сырье будет поступать на предприятие посредством трубопровода, который на данный момент прокладывается.

«Первоначально планировалось построить железнодорожную ветку до завода. Позже строители отказались от этой идеи и выбрали более дешевый способ доставки сырья: приобрели у железной дороги Бохтар-Куляб участок земли площадью 20 гектаров, где строится грузовой терминал. От этого терминала до завода прокладывается трубопровод, протяженностью 1,2 км. Посредством этих трубопроводов будет осуществляться как доставка нефти на завод, так и прокачка готовых нефтепродуктов обратно на терминал», - пояснил замглавы СЭЗ «Дангара».

Он подчеркнул, что нефть на предприятие будет доставляться из Казахстана.

«Сырье планировалось импортировать из Ирана, однако позже пришлось отказаться от этого замысла в связи с последними напряженностями в отношениях этой страны с Западом (имеется ввиду возможное введение очередных санкций в отношении Ирана – прим. «АП»). Китайские инвесторы приобрели два месторождения нефти в Казахстане, за счет ресурсов которых завод будет обеспечиваться сырьем», - сказал Тайфуров.

Он отметил, что на первом этапе завод будет, в основном, производить дизельное топливо, а также низкооктановые бензин марки АИ-80, АИ-92 и строительный битум. Производимую продукцию, по словам Тайфурова, планируется экспортировать в Афганистан.

Замглавы СЭЗ «Дангара» подчеркнул, что в будущем завод будет работать на мощности 1,2 млн. тонн нефти в год.

«На следующем этапе предприятие намерено выпустить европейские марки бензина – Евро-4 и Евро-5, а также сжиженный газ, дизельное топливо, парафин и строительный битум. Часть продукции будет продаваться в самой республике, для чего компания планирует построить по всей республике собственных автозаправочных станций», - сказал он.

Сафарали Тайфуров уверен, что после этого стоимость нефтепродуктов в Таджикистане существенно снизится.

«Если на рынке нет должной конкуренции, отдельные монополисты будут устанавливать цены так, как им заблагорассудится. С появлением же достойных конкурентов монополисты не смогут это себе позволить, и цены естественным образом будут снижаться», - заключал он.

Долгожданный завод

Запуск построенного в СЭЗ «Дангара» крупного нефтеперерабатывающего завода откладывался несколько раз. Представители зоны связывали это с «некоторыми нерешенными вопросами». Строительство в СЭЗ «Дангара» НПЗ проектной мощностью 1,2 миллиона тонн нефти в год началось в 2014 году. Возведением данного предприятия занимается созданное совместное таджикско-китайское предприятие TK-oil, учрежденное китайской компанией - Dong Ying heli Investment and Development и таджикской - «Хасан и Ко».

Еще до начала строительства размер инвестиций на первом этапе (запуск линии мощностью переработки до 300 тысяч тонн нефти в год) был объявлен в размере $80 млн., а на втором и третьем этапах потребуется $300-500 млн. Доля китайской стороны в проекте составляет 90%, таджикской – 10%.

Первую очередь предприятия планировалось сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Позже строители передумали и решили преподнести завод в качестве достижения к 25-летию государственной независимости Таджикистана, которое отмечалось в сентябре 2016 года.

Но не получилось: дату запуска перенесли на март 2017 года, а затем и на начало нынешнего года.

Соблюсти назначенный срок вновь не удалось, и было объявлено, что завод заработает к сентябрю этого года.

Руководство СЭЗ «Дангара» тогда ссылалось на «ряд субъективных причин», которые привели к переносу сроков запуска завода. Главной причиной назвали проблему с переводом и перечислением денежных средств, осуществляемых через один из таджикских банков (название банка не уточнили).

Это якобы привело к тому, что некоторые виды оборудования были доставлены на стройплощадку завода с опозданием, и, соответственно, затянулись монтажные работы.

Бессмысленная затея?

Эксперты считают, что заниматься производством нефтепродуктов в «неуглеводородном» Таджикистане является экономически нецелесообразным.

«Такие заводы возводятся в тех местах, где имеются достаточные запасы нефти, и чем ближе к месторождению, тем лучше. Если уж решили строить на территориях, отдаленных от месторождений, нужно хотя бы позаботиться о прокладке нефтепровода, чтобы производство было рентабельным. В Таджикистане же нет больших запасов нефти, а на прокладку трубопровода из других стран нужны огромные средства. Поэтому придется доставлять его транспортом, а это, с учетом протяженности пути и высокой вывозной пошлины на сырье в странах-экспортерах, делает его переработку нецелесообразным», - сказал «АП» независимый экономист Зафар Аюбов.

Он полагает, что наладить производство можно, но себестоимость вызывает у него сомнения. «Боюсь, что конечная продукция окажется дороже импортируемого топлива», - говорит он.

Пустая трата денег?

За последние десятилетия в разных частях Таджикистана построили нескольких малых нефтеперерабатывающих заводов. В частности такие мощности возвели в Канибадаме, Исфаре, Шахринаве, в Хатлонской области, а также в столице.

Однако эти предприятия так и не заработали, а отечественное производство нефтепродуктов, наоборот, сократилось.

Так, производство бензина и дизельного топлива снизилось с почти 4 тысяч тонн в 2010 году до чуть более 2,8 тысячи тонн в 2015 году. На данный момент отечественное производство нефтепродуктов покрывает лишь 0,4% общих потребностей республики (700 тысяч тонн).

Годовую потребность Таджикистана в ГСМ в соответствующих министерствах и ведомствах республики оценивают в 1,5 миллиона тонн. Фактически же республика недобирает ежегодно даже 600-700 тысяч тонн в год.

Собственная добыча нефти в Таджикистане составляет мизерные объемы, так как до настоящего момента не обнаружены большие нефтеносные месторождения. Более того, с годами сокращается добыча на немногих эксплуатируемых небольших месторождениях страны. Так, согласно официальной статистике, объем добычи нефти (включая газовый конденсат) в Таджикистане в 1991 году составлял почти 110 тысяч тонн. К 2010 году данная цифра упала в четыре раза – до 27 тысяч тонн, а к 2015 году – до 24 тысяч тонн.

В настоящее время из недр страны ежемесячно извлекается до 1,9 тысячи тонн нефти, годовой объем которой не достигает даже показателя 2015 года.

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