Национальная авиакомпания «Таджик Эйр» запускает рейс по новому направлению Душанбе – Самарканд – Душанбе!

Первый полет по этому направлению состоится 28 июля на авиалайнере Boeing 737–300, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным источника, время вылета из международного аэропорта Душанбе в 9 часов утра, а продолжительность полёта - 45 минут.

«Стоимость билета в одно направление составляет 684 сомони», - отметили в пресс-службе.

Второй рейс по данному маршруту запланирован на 4 августа.

На сегодня из Таджикистана и Узбекистан можно полететь самолетом узбекской Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

«Узбекистон хаво йуллари» приступила к регулярным авиарейсам по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент в апреле прошлого года: 11 апреля впервые за 25 лет в душанбинском аэропорту приземлился самолет узбекской авиакомпании.

В настоящее время авиакомпания выполняет полеты по этому маршруту раз в неделю.

Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году.

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