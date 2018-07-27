Национальная авиакомпания «Таджик Эйр» запускает рейс по новому направлению Душанбе – Самарканд – Душанбе!
Первый полет по этому направлению состоится 28 июля на авиалайнере Boeing 737–300, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По данным источника, время вылета из международного аэропорта Душанбе в 9 часов утра, а продолжительность полёта - 45 минут.
«Стоимость билета в одно направление составляет 684 сомони», - отметили в пресс-службе.
Второй рейс по данному маршруту запланирован на 4 августа.
На сегодня из Таджикистана и Узбекистан можно полететь самолетом узбекской Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».
«Узбекистон хаво йуллари» приступила к регулярным авиарейсам по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент в апреле прошлого года: 11 апреля впервые за 25 лет в душанбинском аэропорту приземлился самолет узбекской авиакомпании.
В настоящее время авиакомпания выполняет полеты по этому маршруту раз в неделю.
Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году.
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