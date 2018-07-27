Межправкомиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству намерены создать Таджикистан и Палестина. Об этом было заявлено в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств 26 июля в Душанбе.

На встрече главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и министра иностранных дел и миграции Государства Палестины Рияда аль-Малики были обсуждены, в частности, вопросы, связанных с расширением сотрудничества в таких областях, как экономика и торговля, наука и культура, безопасность.

Рассматривался и вопрос сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

«Стороны выразили заинтересованность в создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также в согласовании документов, находящихся на рассмотрении двух государств, для скорейшего подписания», - сообщает департамент.

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