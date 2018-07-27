Есть много историй успеха людей с инвалидностью, которые добились поставленных целей в жизни. Нашу историю о Дилрабо Икболшоевой можно отнести к таковым: она смогла не только создать прекрасную семью и найти работу по душе, но и стремится помочь другим людям с инвалидностью достичь жизненного успеха.

В хорогском торговом центре «Памир Плаза» все коммерсанты знают Дилрабо – она торгует одеждой в одном из магазинов. По словам коллег, она всегда улыбчивая, доброжелательная и своей жизненной энергией заряжает окружающих.

Дилрабо общается с коллегами и покупателями на языке жестов. Для большинства ее жесты понятны, а соседи по торговому центру и вовсе научились с ней общаться таким же методом.

«Я родилась совершенно здоровым ребенком, но в детстве заболела каким-то инфекционным заболеванием и впоследствии потеряла дар речи. Первое время мне было трудно общаться с родными, не говоря об окружающих. Но усилиями родителей, в особенности, моей матери – Джахоноро, я преодолела все трудности, связанные с общением. Окончила специализированную школу, научилась читать и писать, общаться жестами. Эти навыки помогли мне в коммуникации не только со своими одноклассниками, но и со всеми, кто пишет и читает. Я не чувствую дискомфорта в общении, как с родными, так и с окружающими. Даже на работе достигаем взаимопонимания с клиентами: мы можем понять друг друга самыми простыми жестами, движениями губ, улыбкой, выражениями удивления и восхищения на лицах», - рассказала она через переводчика жестовой речи.

Очень важное место в ее жизни занимает семья. У нее любящий муж и двое детей, которые между собой общаются голосом, а с ней – жестами. Сейчас ее дети учатся в школе, а выполнять домашние задания им помогает папа. Но когда он занят, Дилрабо сама может разъяснить им задачи по математике, учить их правильно и красиво писать.

«Труднее заниматься с ними чтением. Дети иногда имитируют хорошее чтение, а потом смеются», - рассказывает она с улыбкой.

Самым трудным временем, по ее словам, для нее было, когда не стало матери.

«Я некоторое время не могла прийти в себя. Не знала чем заняться, хотя дел по дому хватало. С появлением второго ребенка забот прибавилось, и не было времени для грусти. Во всем мне помогал любимый муж», - сказала она.

Дилрабо Икболшоева очень активный человек. Помимо работы на рынке, она является руководителем Общественной организации «Равенство». Цель организации заключается в содействии занятости людей с инвалидностью.

Идея ее создания появилась семь лет назад, после посещения семинара международной организации Handicap International. В ходе образовательного мероприятия она смогла изучить свои права и возможности, узнала, какой вклад может внести в дело поддержки людей с инвалидностью.

Сейчас она вместе с членами общественной организации работает над созданием кондитерского цеха, в котором будут трудиться люди с инвалидностью.

«С этой целью нами разработан проект, через осуществление которого мы намерены объединить девушек и женщин, имеющих возможность заняться кондитерским делом. На первых порах в нашем цеху будут работать 6, а в дальнейшем – 12 человек. Цель создания цеха заключается не только в получении прибыли, но и в содействии обеспечению занятости для желающих работать и зарабатывать. Мы намерены обучать их навыкам кондитерского дела. Я по себе знаю, каким важным фактором для людей с инвалидностью является работа. Если человек занят каким-то делом и при этом зарабатывает деньги, он чувствует себя совсем по-иному, не ощущает себя обузой, у него появляется желание искать другие пути развития и подняться на ступеньку выше. А безработица – это путь к депрессии и болезням», - говорит Дилрабо.

По ее словам, создание цеха является одной из основных ее целей. Этот проект был направлен и в местные органы власти, и в международные организации. Она уверена, что такое важное дело будет поддержано.

«Мечты сбываются, если этого сильно захотеть и действовать», - утверждает Дилрабо. Она мечтает развивать свой бизнес, чтобы помогать другим людям, а ее заветной мечтой является то, чтобы все люди, несмотря на физические и умственные различия, были равны и жили во взаимопонимании.

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