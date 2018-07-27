Жительница города Душанбе, 27-летная Фарзонаи Элмурод, находясь за рулем автомашины Range Rover (госномер 0777Х001) на дороге по столичному проспекту С. Шерози на красном светофоре не смогла справиться с управлением авто и столкнулась с автомашиной «Опель-Астра».

В результате Range Rover перевернулся, обе автомашины получили технические повреждения, сообщает пресс-центр МВД.

«Проверка показала, что ДТП произошло по причине того, что водитель автомашины Range Rover была в нетрезвом состоянии», - сообщает пресс-центр.

По данным источника, в настоящее время в отношении Фарзонаи Элмурод составлены необходимые материалы, расследование продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в столице были задержаны восемь водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Среди задержанных тоже была женщина.

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