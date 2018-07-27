Юношеская сборная Таджикистана по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, 26 июля одержала вторую победу на проходящем в Ташкенте чемпионате Центрально-азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Таджикские юноши взяли верх над сверстниками из Туркменистана – 2:0. Голы Фирдавси Олимзода и Мехрубони Абдурауфа принесли команде Таджикистана очередные три очка.

В других матчах тура Иран одержал победу над Афганистаном (1:0), а Узбекистан был сильнее Кыргызстана (2:0).

По итогам трех туров турнирную таблицу возглавляют юноши Узбекистана и Ирана, которые набрали по девять очков в трех сыгранных играх. Замыкает тройку лидеров юношеская сборная Таджикистана, в активе которой шесть очков.

В предыдущих турах юные футболисты Таджикистана одержали победу на Кыргызстаном (3:0) и уступили Узбекистану (0:3).

В субботу, 28 июля, в чемпионате CAFA состоятся игры предпоследнего тура. В этот день таджикские юноши встретятся со сверстниками из Кыргызстана.

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