К нам, в Душанбе недавно приехала известный фотограф и документалист из Узбекистана Умида Ахмедова. Приехала она в качестве ментора на первую Душанбинскую резиденцию экспериментального кино «My vision».

Мы не упустили шанс пообщаться с ней и узнать об ее впечатлениях о Таджикистане. Ведь объехала Умида Ахмедова чуть ли ни весь мир со своими фотовыставками, а вот в нашу солнечную страну она попала впервые.

«Я не раз мечтала приехать в Таджикистан, но, сами понимаете, были не совсем добрые отношения раньше: проблема получения визы всегда отбивала стремление попасть сюда. Я рада, что теперь стало легче приезжать нам в Таджикистан, а вам в Узбекистан. Это, безусловно, позитивная новость», - делится фотограф.

Участникам «My vision» она рассказала об актуальных темах в современной фотографии и о том, как важно творческому человеку не быть равнодушным к негативным вещам в обществе и бедам людей.

«Я, к примеру, через призму народных обрядов и традиций акцентирую свое внимание в фотографии и кино на сложившийся сложный образ жизни женщин в нашем обществе. Это не означает, что я очерняю эту ментальность, я просто показываю факт. К примеру, появление женщин-мардикоров в наше время – это факт», - подчеркивает Умида Ахмедова.

Умида Ахмедова - член Союза кинематографистов Узбекистана и национальной академии художеств. Выпускница Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Лауреат премии имени Вацлава Гавела, вручаемой за инакомыслие в творчестве. Автор фотоальбома «Женщины и мужчины: от рассвета до заката» и документального фильма «Бремя девственности». Лауреат ряда премий, в том числе победитель конкурса «Пресс Фото России-2004» в номинации «Современная фотография Средней Азии».

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