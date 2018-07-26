Недавно завершился очередной этап конкурса, когда экспертная комиссия, а после и съемочная группа выезжали на места для ознакомления с полуфиналистками конкурса Женщина-предприниматель года - Премия «Фарах-2018». Член экспертной комиссии, директор столичного ГУП «Гулдастон» Шахло Ватанова поделилась с «АП» своими впечатлениями.

Члены экспертной комиссии, куда входят известные в стране люди из сферы предпринимательства, выехала в районы и города республики, чтобы ознакомиться с работой 34 полуфиналисток конкурса, оценивая реальную картину их бизнес-деятельности.

Как рассказала одна из членов экспертной комиссии, директор столичного ГУП «Гулдастон» Шахло Ватанова, они ездили по районам, чтобы ознакомиться с работой конкурсанток и по ее признанию, многие ее не просто удивили, но и воодушевили.

«Я поразилась, насколько наши женщины в глубинках могут справляться с трудностями в ведении бизнеса. Ведь это дело не из легких. Меня лично поразили те примеры, когда женщины на селе, находили рынок сбыта и сырье для выпуска своей продукции», - отметила эксперт.

По ее словам, то, что женщины в регионах используют отечественное сырье для своего бизнеса, то есть пытаются выпускать продукцию из того, что есть, это уже большой плюс и «нам есть чему у них поучиться».

«Это позволяет местным предпринимательницам сделать свой бизнес выгодным, так как это не так затратно», - считает Ватанова, отмечая при этом, что разнообразие вида деятельности таджикских женщин ее также воодушевило на новые идеи в ее работе.

Фото НАДЖТ

«На первом этапе мы знакомились с нашими участницами через анкетирование, то есть заочно. На втором этапе мы проводили с ними телефонное интервьюирование, что позволило определить у них коммуникативные и лидерские качества. Уже на третьем этапе, мы как эксперты должны были теперь проверить воочию, насколько написанное и сказанное по телефону участниц конкурса соответствует действительности, - объяснила Шахло Ватанова, - Это были очень важные встречи, так как познакомившись с полуфиналистками и их сферой деятельности, мы были поражены масштабом деятельности некоторых из них, которые скромно заявляли о себе, а на самом деле имели несколько успешных направлений всего бизнеса. Все эти этапы конкурса позволили по-настоящему раскрыть каждого кандидата, давая им возможность продемонстрировать свои лучшие качества».

По словам Ватановой, больше всех ее поразили бадахшанские предпринимательницы, с работой которых она ознакомилась, впервые побывав на Памире.

Фото НАДЖТ

«Меня поразило, как при такой низкой заселенности, одна женщина предприниматель умудрилась начать свой бизнес с помощью одной духовой печи, выпекая хлеб по старинному рецепту из гороховой муки, - рассказала эксперт, - Мало того, что она поставляет свой хлеб больным станции скорой помощи, расположенной рядом с ее домом, так она еще участвует на всевозможных ярмарках и выставках, где бесплатно раздает свою продукцию. Или женщина из Рушана, которая занимается сезонным бизнесом – изготавливает из зеленых, неспелых орехов различные заготовки, в том числе настойку и чай, которые хорошо помогают при не нехватке йода в организме. И хотя у этих предпринимательниц местный рынок сбыта, потому что бизнес, которым они занимаются, свойственен именно для этого региона, а не для всей страны, это показательный пример талантливости таджикских женщин».

При этом эксперт призналась, что знакомство с предпринимательницами из различных регионов помогло ей в ее дизайнерской работе, так как дало стимул для новых идей.

«Фарах» - это конкурс, который позволяет любой женщине заявить о себе, - отметила эксперт, - И той, которая готовит в отделенной местности заготовки из зеленого ореха, и той, которая только начала свой стартап в бизнесе».

Напомним, национальный конкурс «Женщина – предприниматель года - Премия «Фарах» проводится уже в четвертый раз в Республике Таджикистан.

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл», АБР, IT-компания «Дурандеш», газета «Бочу хироч», «Колинхои Кайрокум», радио «Шахри ман», радио «Пайванд». Генеральным организационным партнером выступает компания Tcell. Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

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