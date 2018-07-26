В каких случаях при нарушении ПДД можно избежать административного наказания? Можно ли использовать другие языки на печатях организации, кроме таджикского? На эти и другие вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

«Шахрибехатар». Уложиться за полгода

- У меня такой вопрос. Почти у всех автомобилистов имеются нарушения ПДД (проезд на красный сигнал светофора на камерах «Шахрибехатар» и т.п). Но согласно законодательству РТ, если в течение 6 месяцев вас не оповещали о вашем нарушении, то административного наказания можно избежать.

Объясните весь процесс, куда обратиться, чтобы наши нарушения погасились по истечении срока?

- В соответствии с абзацем 5, частью 2, статьей 33 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан "Лицо не может быть привлечено к административной ответственности, если прошло шесть месяцев со дня совершения административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения (административных правонарушений, зафиксированных специальными техническими средствами автоматической системы управления, или повлекших причинение легкого вреда здоровью потерпевшего)".

Согласно части 3, статьи 87 Процессуального кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан (ПКоАП РТ): "В случае фиксации специальными техническими средствами автоматической системы управления административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 310, статьями 314, 317, 318, 324, 325 и 326 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении не составляется. В этом случае владельцу транспортного средства направляется фото с видеозаписи правонарушения и предписание образца, установленного Министерством внутренних дел Республики Таджикистан с указанием размера назначенного административного штрафа".

Срок не считается пропущенным, если жалоба или иной акт сданы до истечения срока на почту (часть 3, статьи 25 ПКоАП РТ).

Согласно абзаца 6, статьи 20 ПКоАП РТ производство по делам об административных правонарушениях не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению, в частности, по истечении срока давности привлечения к административной ответственности.

Таким образом, в случае совершения административного правонарушения, которое было зафиксировано камерами системы "Шахрибехатар" уполномоченные лица (сотрудники ГАИ) обязаны направить фото с видеозаписи правонарушения владельцу транспортного средства в течение 6 месяцев с даты административного правонарушения. При этом срок не считается пропущенным, если указанные фото были сданы на почту до окончания срока. То есть имеет значение не момент получения владельцем письма, а момент подачи письма на почту, что подтверждается квитанцией об отправке.

В случае, если данный срок был пропущен, то административное дело не должно возбуждаться. В случае, если все же сотрудники ГАИ будут утверждать, что срок не был пропущен и возбудят дело об административном правонарушении по истечению указанного срока, а вы не согласны, то для оспаривания можете в соответствии с частью 4, статьи 87 ПКоАП РТ потребовать составление протокола и обратиться в суд. "В случае, если лицо, совершившее административное правонарушение, оспаривает наличие события административного правонарушения и назначенное ему в порядке, предусмотренном частями 1-3 настоящей статьи, административное наказание, составляется протокол об административном правонарушении, который ведется и рассматривается в соответствии с настоящим Кодексом".

В случае, если сотрудник ГАИ утверждает, что срок не имеет значения и возбуждает административное дело, срок которого явно пропущен (прошло больше 1 года), то за защитой своих прав можете обратиться в прокуратуру.

Кому достанется квартира?

- Я пенсионер, у меня 2-комнатная квартира, со мной живёт дочь с внучкой. А еще у меня есть сын, который в данное время работает в РФ, но собирается вернуться. Квартиру я не завещал никому и меня интересует вопрос – кому достанется квартира в случае моей кончины? Как она будет разделена?

Пенсионер Файзенев.

- В соответствии с частью 1 статьи 1166 Гражданского кодекса Республики Таджикистан: "В первую очередь, наследование по закону получают в равных долях дети (в том числе усыновленные), супруг и родители, усыновители наследодателя, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти", а также с частью 2 данной статьи "Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления".

Таким образом, если у вас только двое детей - то по закону они имеют равные права на наследство. При этом не имеет значение кто из них проживает с вами. Другое дело, если ваша внучка находится на вашем иждивении и проживает с вами не менее одного года, то также будет иметь право на наследство по закону. Согласно части 1, статьи 1170 Гражданского кодекса РТ - "К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, которые не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию".

Печати и язык

Подскажите, пожалуйста, в печатях организации разрешено использовать наименование компании на русском или английском языке, кроме таджикского? Недавно была проверка из прокуратуры, представители которой указали, что мы не имеем право использовать другие языки на печатях организации, кроме таджикского. Можно ли использовать логотип компании на печати?

- Согласно пункту 10 Инструкции о порядке открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий (мастерских), изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов, которое является Приложением к Приказу МВД РТ от 28.02.2006 за №138 - "На печатях по окружности или треугольнику, четырёхугольнику каждый реквизит указывается сначала на таджикском, а затем (если необходимо) на русском или других языках". Также согласно данной Инструкции - "Оттиск простой печати юридического лица содержит его наименование, фирменное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, название организационно-правовой формы юридического лица, наименование места нахождения.

В качестве элемента печати могут быть использованы изобразительные, объемные и другие обозначения, не противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Простые печати филиалов и представительств, наделённых имуществом создавшим их юридическим лицом, кроме своего наименования должны содержать указания на собственника их имущества и ИНН.

Простая печать изготавливается круглой или треугольной формы".

Таким образом, использование других языков и логотипа компании не запрещается законодательством. Главное, чтобы печать организации содержала наименование организации на таджикском языке, а логотип не противоречил общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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