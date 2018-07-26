Из органов внутренних дел уволены замглавы МУ МВД России "Серпуховское", начальник отделения охраны общественного порядка, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности по должностям заместителя начальника и начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

Об этом в четверг сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Татьяна Петрова, передает Московской комсомолец».

По ее словам, все они не обеспечили надлежащий контроль в свете обращений о подозрительном мужчине на детской площадке.

При этом глава Управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, а начальник МУ МВД России "Серпуховское" будет уволен после его выхода из отпуска.

Напомним, тело маленькой Хувайдо было обнаружено 23 июля в городе Серпухове Московской области недалеко от железнодорожной станции. Девочка пропала 22 июля во время прогулки во дворе дома, где проживает ее семья. Рано утром на следующий день поисковый отряд обнаружил спортивную сумку, в которой находилось тело пропавшего ребенка.

По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет том же доме, что и семья погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. Уголовное дело против него уже возбудили по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), в совокупности ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

По сообщению «Московского комсомольца» полицейские вышли на него после того, как просмотрели записи с уличных камер, на которых было видно, как молодой человек уводит ребёнка с детской площадки.

Утром 25 июля гроб с телом девочки был доставлен в Душанбе, а отсюда в Куляб. Она была похоронена рядом с могилой своих бабушки и дедушки.

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