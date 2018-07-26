27-29 июля синоптики обещают осадки в некоторых отдельных районах страны.

По данным Агентства по метеорологии, в эти дни в Душанбе будет малооблачно, без осадков, мгла сохранится. Небольшая, местами переменная облачность ожидается в районах республиканского подчинения. В отдельных горных районах РРП, Согдийской области и ГБАО ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура прогреется днем до 39 градусов.

Ясная погода и мгла без осадков сохранятся в эти дни в Хатлонской области.

Синоптики предупреждают, что в связи с выпадением в отдельных горных районах локальных дождей, в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан сохраняется угроза подъема уровня воды. В высокогорных районах сохраняется угроза прохождения гляциальных селей.

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