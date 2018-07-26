Численность мигрантов в Российской федерации чуть больше 664 тыс., сообщила глава Минтруда Таджикистана Сумангул Тагойзода на пресс-конференции 26 июля.

На вопрос журналистом о том, почему цифры о численности таджикских трудовых мигрантов в России разнятся - российская сторона приводит цифру более миллиона, Таджикистан - намного меньше…, Тагойзода зачитала официальную статистику, представленную российским миграционным ведомством.

«Согласно полученной от наших коллег из России информации на 30 июня 2018 года из Таджикистана въехали 688 тыс. 22 человека, выехало – 408 тыс. 631 человек. На сегодняшний день на территории России находятся 1 млн. 121 тыс. 337 человек, но эта цифра относится ко всем гражданам Таджикистана. Не все они являются мигрантами…», - подчеркнула она.

По ее словам, на миграционный учет встали 664 тыс. 263 человека.

«Вот это и есть официальное число таджикских трудовых мигрантов на территории РФ, ну и есть определенное количество нелегальных мигрантов», - заявила Сумангул Тагойзода.

По ее словам, за первые полгода из республики выехали более 251,2 тыс. трудовых мигрантов (цифры приводятся на основании миграционных карт).

«В частности, в Россию выехали более 240,7 тыс., в Казахстан более 6,8 тыс. человек», - отметила министр.

Груз 200

По словам главы Минтруда Таджикистана в первом полугодии в Таджикистан было доставлено 459 тел граждан страны, умерших по различным причинам за пределами Таджикистана.

«Причины смерти разные – болезнь, самоубийство, убийство и прочее. 443 из 459 погибли или умерли на территории Российской Федерации. Конечно, необходимо заметить, что не все они были трудовыми мигрантами», - подчеркнула Тагойзода.

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