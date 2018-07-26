Кассационная жалоба китайской компании «Лен Ху А» находится в процессе рассмотрения, сообщила председатель Высшего экономического суда Таджикистана Мавлюда Каландарзода 26 июля на пресс-конференции.
«Дело рассматривается, пока невозможно говорить о его результатах», - сказала она.
По словам председателя ВЭС Таджикистана, китайский предприниматель подал кассационную жалобу на решение экономического суда города Душанбе.
«Кассационный суд определит, какая сторона права, и вынесет свое решение, поэтому подождем его», - сказала она.
Вместе с тем, Каландарзода опровергла мнение китайца, который сомневался в справедливости таджикского правосудия.
«Экономический суд Таджикистана независим и справедлив, и его утверждение о давлении на суд - не имеет никакой основы», - заявила Каландарзода.
Напомним, два года назад китайский предприниматель Джен Ху А, владеющий в Таджикистане компанией «Лен Ху А» и Культурным центром Китая, сообщил о рейдерском захвате предприятия по добыче сурьмы, которое он построил в местечке Чойрухдарон Согдийской области.
По его словам, в строительство предприятия он вложил $1 млн. По информации Джен Ху А, его партнер, руководительница компании «Азия-тур» Каромат Содикова, заложив в «Ориёнбанк»-е его предприятие, получила кредит в размере около 1 миллиона сомони, но не вернула деньги. В результате банк потребовал выплаты кредита от китайского бизнесмена.
Длительные судебные споры в Экономическом суде Душанбе и Высшем экономическом суде закончились тем, что на имущество китайского бизнесмена был наложен арест. В итоге деятельность предприятия была приостановлена, а 130 работников, которые получали ежемесячно от 1500 до 2000 сомони, остались без работы.
«В дальнейшем мою компанию продали Каромат Содиковой по заниженной в десятки раз цене», - заявлял тогда китайский бизнесмен.
В начале 2018 года Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержало Каромат Содикову, которая обвинялась по двум статьям уголовного кодекса – мошенничество в особо крупном размере и подделка документов.
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Нозир3 часа назад
«Экономический суд Таджикистана независим и справедлив, и его утверждение о давлении на суд - не имеет никакой основы», - заявила Каландарзода.
Ну муаллима вы даете!! Это ж анекдот года получается!!
Фред3 часа назад
В Таджикистане бизнесом лучше не заниматься !Отберут или в тюрьму посадят за не уплату выдуманных налогов. Поэтому никто не хочет инвестировать и что то открывать у нас. Даже мечеть Катар нам строит бесплатно и то у них просили взятку чтоб выделить землю.