Год назад, 7 июня, в Таджикистане были закрыты офисы всех международных почтовых служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express. На рынке остался только один «почтальон» - EMS Tajikistan, подразделение государственного почтового оператора «Почтаи Точик». Какова ситуация сегодня, год спустя?

История вопроса

В начале июня прошлого года Служба связи опечатала офисы четырех крупных международных почтовых экспресс-служб в Таджикистане - DHL, UPS, TNT, Pony Express. Представителям компаний в Службе связи объяснили, что офисы опечатаны из-за отсутствия у почтовых служб лицензии на осуществление деятельности.

Деятельность международных почтовых служб в Таджикистане была приостановлена в связи с принятием закона РТ «О почтовой связи» в новой редакции, а также закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым почтовые услуги подлежали лицензированию.

Тогда, комментируя ситуацию, Служба связи РТ заявляла, что ограничений для деятельности международных почтовых служб на территории Таджикистана не существует, и если они обратятся в рамках закона, предоставляя все необходимые документы, лицензии им будут выданы согласно установленному законодательством порядку.

Сами представители курьерских служб в Таджикистане на условиях анонимности рассказали «АП», что они своевременно предоставили Службе связи необходимые документы, но им было предложено обратиться повторно.

- Но и после повторного обращения обоснованного ответа от Службы связи не поступило, - говорят они.

Как бы то ни было, сейчас на рынке остался только EMS-Tajikistan (Express Mail Service), который является подразделением государственного почтового оператора «Почтаи точик».

У «Почтаи Точик» возможностей больше

Прошел год, но ситуация не изменилась - международные курьерские службы так и не получили разрешения на работу.

«АП» обратилась за комментариями в Службу связи РТ. Мы получили ответ за подписью председателя Службы связи Бега Сабура, в котором указывается, что в феврале 2017 года в Закон «О почтовой связи» были внесены поправки, согласно которым этот вид услуг стал лицензируемым. Лицензию выдает Служба связи при правительстве РТ, подразделением которой и является «Почтаи Точик».

«Деятельность иностранных почтовых служб на территории Таджикистана приостановлена в связи с вступившей в силу новой редакцией Закона РТ «О почтовой связи», согласно которой почтовые услуги подлежат лицензированию. ГУП «Почтаи Точик» обратилась в Службу связи. С учетом наличия инфраструктуры, кадрового потенциала и других возможностей предоставления услуг «Почтаи Точик» была выдана лицензия. Компании, предоставляющие услуги курьерской связи, в частности, ООО «АБМ Транс Сервис» обратилась за получением лицензии спустя 110 дней после введения поправок, ООО «Дунё» спустя 163 дня, а частный предприниматель Парвиз Муллоев только 10 октября 2017 года, то есть спустя 327 дней, тем самым они нарушили требования действующего законодательства. Служба связи, изучив их обращения и приложенные документы, установила, что представленная документация не отвечает требованиям Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положения «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности». Все эти компании получили обоснованный письменный ответ на свои обращения.

Служба связи предложила исправить все указанные недостатки, но компании не сделали этого. В результате, в целях предотвращения нарушений прав потребителей и интересов государства их деятельность была приостановлена.

В настоящее время ГУП «Почтаи Точик» согласно полученной лицензии с использованием возможностей 476 отделений связи в городах и районах Таджикистана предоставляет гражданам страны курьерский сервис экспресс-почты, в том числе и беспрепятственный доступ к приему и отправке корреспонденции за пределы страны», - говорится в ответе Службы связи.

EMS-занимает свое место на рынке?

На пресс-конференции по итогам первого полугодия 2018 года заместитель гендиректора «Почтаи точик» Шоди Рахмонов заявил, что EMS Tajikistan может конкурировать с любыми другими курьерскими и почтовыми службами.

Здание почты Фото Asia-Plus

По словам Рахмонова, EMS Tajikistan в настоящее время заключила договоры об оказании услуг как на наличной, так и безналичной основе с 54 международными и отечественными компаниями.

Согласно расценкам, указанным на сайтах международных почтовых служб, при отправлении посылки в страны ближнего зарубежья, которые входят в зону 1, за один килограмм возьмут 53 доллара, в то время как EMS Tajikistan, согласно их тарифам на сайте, отправит посылку за 24 доллара. Почтовая посылка в зону 3, куда входят европейские страны, например, через TNT обойдется в 62 доллара за килограмм, через EMS - в 45 долларов. Отправка посылки такого же веса в США (зона 5) через DHL стоит 71 доллар, через EMS - 63 доллара.

- Относительно мнения посольства США, могу сказать, что мы встречались с представителями дипкорпуса. Они просят предоставить им возможность обработки и выдачи почтовых отправлений непосредственно в аэропорту. Думаю, этот вопрос в ближайшем будущем будет решен положительно. С другими международными и неправительственными организациями у нас проблем нет. EMS, работая на рынке с 2005 года, уже занимает свою нишу на рынке почтовых и курьерских услуг, - подчеркнул Рахмонов.

Цыганская почта как альтернатива?

Мы поинтересовались мнением международных организаций, работающих с EMS о качестве ее услуг.

- Мы заключили договор с EMS и начали работать через них, но скорость доставки пока недостаточно высокая. По этой причине несрочную корреспонденцию мы отправляем через EMS, а более срочную почту отправляем с нарочным. Да, это не очень удобно, но другого выхода нет, если власти не дают «добро» международным курьерским сервисам, - говорит один из сотрудников.

- Почтовыми услугами пользуюсь довольно часто, - говорит Авазбек, таджикистанец, проживающий в Европе. - В США и Европе существует много компаний, которые предоставляют почтовый сервис. Приведу, к примеру, четыре ведущих, услугами которых я пользуюсь - USPS, UPS, FedEx, DHL. Есть огромный выбор видов доставки вашего письма, бандероли, посылки и т.д. Доставка - от одного до 3-4 рабочих дней. У человека, который живет в цивилизованном государстве, должен быть выбор.

Сейчас, по его словам, в Худжанде и Душанбе есть неофициальные почтовые «курьеры», на них нужно выходить через знакомых. Они примут вашу корреспонденцию и отправят ее в Москву. Там вашу посылку получит другой «курьер» и отправит их через любой международный сервис в Москве. В течение нескольких дней адресат получит вашу корреспонденцию.

По словам предпринимателя Дамира, сейчас стала доступной отправка корреспонденции через офисы международных почтовых сервисов в Узбекистане или Кыргызстане.

- Я работаю в ремесленном секторе. После закрытия офисов курьерских служб попытался воспользоваться сервисом EMS Tajikistan, но скорость доставки медленная, хотя по цене обходится немного дешевле, чем у других. Так, например, я отправил в прошлом году заказное письмо, и оно прибыло в Париж спустя 30 дней. Я считаю, у людей должен быть выбор, почтовый рынок должен иметь альтернативу, - говорит Дамир.

Комментируя вопрос «цыганской почты» Шоди Рахмонов, указал, что данный метод существует не первый день, и отправка любых товаров, в том числе и почты, таким способом является незаконной.

Таджикистан – часть глобального мира

Экономисты уверены, что отсутствие альтернатив в почтово-курьерской сфере негативно сказывается на инвестиционной привлекательности страны.

- Изменения в деятельности почтовых услуг - это очередная монополия, – считает экономист Амриддин Алиев. - Сейчас работа ЕМS Tajikistan хромает, но за неимением лучшего пока некоторые организации пользуются их услугами.

По словам эксперта, сейчас в этой сфере будут использоваться все возможные механизмы, в том числе и адаптация таможенного законодательства.

Экономический обозреватель Нур Сафаров считает, что отсутствие в Таджикистане международных компаний по срочной доставке почты является ударом по инвестиционному климату в Таджикистане.

- Вот уже более года международные игроки лишены доступа на рынок курьерского сервиса, - говорит он. - До сих пор не получены внятные и обоснованные ответы от соответствующих госслужб, что ставит под сомнение профессиональную пригодность лиц, ответственных за четкую и эффективную работу одной из самых важных секторов экономики. На мой взгляд, невозможность нормального скоростного оборота документов через тот же DHL и другие службы создает препятствия как временного, так и финансового характера. Представьте себе элементарно крупные государственные проекты в Таджикистане. Например, Рогун, где постоянно объявляются международные тендеры. Возникает вопрос, как поступать компаниям-участникам тендера и как к требуемой дате предоставить оригиналы документов в целости и сохранности? Время уходит. Или другой пример. Студенту, который поступает в вуз в Европе или США необходимо срочно отправить документы. Как это сделать? И таких примеров превеликое множество. Думаю, что Таджикистан, который позиционирует себя, как центр развития туризма, стремится привлекать инвестиции, старается вести мультивекторную политику со всеми дружественными странами мира, должен как можно скорее наладить работу международных курьерских служб, которые соединяют нитью Таджикистан со всем миром.

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