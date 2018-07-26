Государственный Бохтарский университет имена Носири Хусрава планирует в городе построить «Академгородок» для своих преподавателей и студентов.

Университет намерен попросить у правительства страны выделить им под реализацию этого проекта земельный участок размером более 10 гектаров, сообщил «АП» ректор университета Махмад Шодиён.

«Мы уже продумали проект, и в ближайшее время отправим письмо главе области и правительству страны с просьбой выделить нам земельный участок под строительство академгородка», - сказал он.

По его словам, если проект получит одобрение, то университет построит городок в течение трех лет.

«Ожидаем, что в случае положительного решения вопроса, мы в течение будущих трех лет построим его. В этом городке, по нашим планам, будут жилые дома для преподавателей и студенческое общежитие. Естественно, он будет построен в современном стиле и со всей инфраструктурой», - подчеркнул ректор.

По словам ректора, сегодня университет нуждается в 7 тыс. койко-местах для своих студентов и это число с каждым годом растет.

За последние три года университет имени Носири Хусрава города Бохтара построил своими средствами три учебных корпуса. Также при поддержке правительства страны начались строительные работы по возведению главного корпуса вуза.

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