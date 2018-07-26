По данным Агентства по статистике Таджикистана по состоянию на 1 июня 2018 года средняя заработная плата в республике составила 1169 сомони ($124), что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 61,6 сомони (на 5.6%). На данные статагентства на пресс-конференции 26 июля ссылалась глава Минтруда Таджикистана Сумангул Тагойзода.

По ее словам, в отраслях экономики страны наибольшая заработная плата зафиксирована в горно-обогатительной промышленности 2336 сомони, строительстве - 2194 сомони и в сфере электроэнергетики, газа и водоснабжения 1744 сомони.

3 тыс. нарушений трудовых прав

Служба госконтроля в сфере труда, миграции и занятости населения в первом полугодии выявила почти 3 тыс. нарушений, сообщила на пресс-конференции Тагойзода.

По ее словам, Служба за первое полугодие проверила деятельность более 980 хозяйственных субъектов, в результате которых было выявлено 3876 правонарушений, 2883 - по трудовым вопросам.

«В частности, 719 относятся к случаям безопасности труда и соблюдения стандартов, 71 нарушение в сфере миграции и 203 в сфере занятости населения. Число нарушений в госструктурах и негосударственных организациях почти одинаковое – 1930 и 1946 соответственно. По итогам проверок пострадавшим и в госбюджет направлено 11 млн. 904 тысячи сомони», - сказала она.

Труд и безработица

Говоря о ситуации по безработице, Тагойзода отметила, что за полгода 53 тыс. 296 человека были зарегистрированы, как ищущие работу, 33 тыс. 159 граждан официально получили статус безработных.

«В рамках реализации госпрограммы содействия занятости населения было трудоустроено 32 тыс. 137 человек», отметила Тагойзода.

Со ссылкой на данные статагентства, министр сказала, что в первом полугодии за счет физических и юридических лиц было создано 34 тыс. 94 рабочих места.

«Из них 20 тыс. 817 (61%) являются постоянными рабочими местами, 7,6 тыс. (22.3%) - временные, 4,4 тыс. (13%) сезонные, 141 (0.4%) - дополнительные и 1 тыс. 77 (3.1%) –восстановленные», - сообщила глава Минтруда.

Говоря о стихийных биржах труда (мардикорбозорах) Сумангул Тагойзода отметила, что существующие во всех городах Таджикистана "мардикорбозоры" нуждаются в упорядочении.

По ее словам, эти рынки требуют обновления и упорядочения.

"Для этого нужны финансовые средства. Мы предполагаем создать единую базу данных наемных рабочих с указанием их профессии и контактов. Мастера тогда не будут вынуждены стоять на улице и ждать подходящей работы, работодатель найдет его по базе данных", - отметила она.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus