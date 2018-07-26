Мэр Душанбе Рустам Эмомали указал провести медосмотр новобранцев таджикской армии до начала призывной кампании.

Согласно принятому решению главы Душанбе главы столичных районов, ответственные лица городской администрации должны провести предварительный медицинский осмотр столичных новобранцев до осенней призывной кампании, который стартует 1 октября, сообщили «АП» в пресс-службе мэра Душанбе.

Кроме того, мэр поручил главам столичных районов, военному комиссару Душанбе до старта призывной кампании установить точное число призывников столицы 1991-2000 годов рождения.

Указами президента Таджикистана ежегодно с 1 октября по 30 ноября и с 1 апреля по 31 мая в стране проводится мобилизация молодых граждан призывного возраста в ряды Вооруженных сил страны.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии будут призваны молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

Республиканскую комиссию по организации призыва возглавляет вице-премьер Таджикистана.

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