Никаких запретов на выезд из Таджикистана четырехлетнего Хамзы Тиллозода не существует, - сообщил сегодня «АП» заместитель начальника пункт пограничного контроля Международного аэропорта Душанбе подполковник Шараф Пиров.

По словам Пирова, до сегодняшнего дня ни мать, ни другие родственники не обращались к ним по поводу выезда за границу четырехлетнего внука лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири - Иброхима (Хамза) Тиллозода.

«Если они подойдут с паспортом и визой выезжающей страны, никто не запретит им пересекать границу и выезжать из страны», - отметил подполковник Пиров.

Он также опроверг информацию о том, что у матери ребенка – Мижгоны Зайниддиновой изъяли документы.

«Эти сообщение не соответствуют действительности, сотрудники погранпунктов никогда не изымали документы граждан Таджикистана, и в том числе документы Мижгоны Зайниддиновой. Мать ребенка в беседе с «Озоди» заявила, что они потеряли документы», - заявил Шараф Пиров.

Он сказал, что для получения документов никаких преград нет.

«Пусть обращаются к соответствующим органам за получением документов и выезжают лечить ребёнка», - отметил собеседник.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ребенок и его мать не могут покинуть страну и выехать на лечение. На портале Change.org организован сбор подписей в поддержку мальчика. Организаторы акции сообщают, что мальчик болен раком, но его не выпускают за границу для лечения.

Об ухудшении здоровья ребенка стало известно в начале 2018 года. Тогда сообщалось, что его госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. У ребенка диагностировали эмбриональную карциному. Его прооперировали в Таджикистане, но, как утверждается, операцию делали непрофильные врачи. За этим последовало развитие опухоли.

Отец ребенка – Рухулло Тиллозода, сын лидера ПИВТ, покинул Таджикистан несколько лет назад. Власти страны обвиняют его в поддержке вооруженного мятежа, который, по утверждению властей, организовал бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода. Утверждалось, что по поручению своего отца, Мухиддина Кабири, он передал генералу более миллиона долларов на подготовку бунта.

Согласно официальной версии, в сентябре 2015 года генерал Назарзода и его сторонники похитили оружие, организовали нападение на сотрудников милиции, а затем скрылись на территории Ромитского ущелья, где позднее были разгромлены в ходе спецоперации. Таджикские власти обвинили ПИВТ в причастности к этим событиям. Они заявили, что генерал координировал свои действия с Кабири и планировал захватить государственные объекты. Партия была объявлена террористической, более сотни ее сторонников задержаны и осуждены на длительные сроки, двое - получили пожизненные сроки.

Сам Мухиддин Кабири покинул Таджикистан в марте 2015 года, опасаясь преследования. Его обвинили в «создании преступных групп» и объявили в международный розыск. В настоящее время он получил политическое убежище в одной из европейских стран.

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