Два дорожно-транспортных происшествия зарегистрированы сотрудниками ГАИ за минувшие сутки. Оба со смертельным исходом.

Водитель автомашины марки «Мерседес», 21-летний житель Истаравшан Сулаймон Додоев 25 июля не справился с управлением автомобиля на территории Айнинского района и перевернулся в реку Фондарьё, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Поиском тела водителя занимаются сотрудники милиции и местные жители.

В городе Бустон Согдийской области, 15-летний местный житель Шариф Джабборов, управляя «Скутером», врезался в электрический столб. От полученных травм юноша погиб на месте.

По данным МВД, в республике ежегодно погибает в среднем 400 человек, ещё 1,7 тыс. – получают травмы.

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