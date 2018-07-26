Образ женщин-воительниц - амазонок - будоражит людское воображение не первую тысячу лет. Об их самодостаточности, ловкости и бесстрашии ходят легенды. Кажется, на Памире мы наткнулись на современных наследниц воинственных амазонок, которые основали сообщество - Women Rockin’Pamirs («Женщины в горах Памира»).

Women Rockin' Pamirs открывает новые горизонты для таджикских женщин и девушек, готовя из них не только профессиональных горных гидов, но и людей с четкой жизненной позицией. Эта инициатива мотивирует наших соотечественниц к личностному развитию и активному образу жизни, пропагандирует равные права и возможности женщин в обществе и помогает осознать огромный внутренний потенциал, который зачастую не используется ими.

Women Rockin’Pamirs

Инициатором создания этой общественной инициативы стала активистка Фуроугх Шакармамадова, которая своими силами хочет повлиять на социально-экономическое положение в стране.

- Мы обучаем девушек профессиональным навыкам, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, помогать семье. Особенно сейчас, когда уровень безработицы высок, и многие мужчины находятся в миграции на заработках, важно, чтобы женщина могла за себя постоять, - говорит директор организации Women Rockin’Pamirs Фуроугх Шакармамадова.

«Они говорили мне: «Ты не сможешь – иди домой»

Все началось три года назад, когда Фуроугх познакомилась с писателем из Франции Кристин Ориол, планировавшей написать книгу о треккинге в горах Памира. Она искала себе напарницу, которая смогла бы подняться с ней в горы. Ею стала Фуроугх:

- Благодаря работе в Памирской эко-культурной туристической ассоциации (ПЭКТ) я уже умела ходить в походы, но Кристин открыла для меня целый мир, научила выживать в диких природных условиях. Помню, я лежала в палатке тогда, и подумала: «Как же было бы хорошо, если и другие девушки смогли бы увидеть этот прекрасный мир, да еще и заработать на этом».

Women Rockin’Pamirs

Но Фуроугх тогда оборвала собственную мысль, вспомнив, как местные жители отреагировали на то, что она собирается идти в горы с иностранкой.

- Местные жители были в шоке! Они говорили мне, что меня съедят дикие животные, что я девушка и не выдержу такие сильные физические нагрузки. Все в один голос говорили, что ходить в горы – удел мужчин. Причем они смотрели на Кристин и добавляли: «Ну, она иностранка, она-то сможет, а ты памирка – иди домой».

Но когда девушка вернулась живой и невридимой из своего путешествия, она стала знаменитостью. Все интересовались, как у нее получилось, просили рассказать о приключениях. Тогда она снова вернулась к своей мысли организовать сообщество девушек, которые поверили в Фуроугх, которые поверили в себя.

Women Rockin’Pamirs

Конечно, поначалу бурного ажиотажа не было – люди хотели, но все равно побаивались. За первый год откликнулось всего четыре претендентки, которые сегодня наравне с Фуроугх и двумя партнерами из Франции составляют костяк команды. Но после того, как девушки организовали свой первый тренинг в Сарезе, на котором приняла участие журналист из телеканала «Аль-джазира». Она сняла видео и выложила его на YouTube и тогда на Women Rockin’Pamirs обрушилась настоящая слава - у них не было отбоя от иностранных клиентов.

По словам директора общественной организации, во время каждого треккинга гид могла заработать от $30 до $50 в день, и рук стало не хватать.

Одиннадцать новых солдат

В прошлом месяце Women Rockin’ Pamirs впервые организовали летний лагерь для девушек-подростков из Хорога. В течение недели одиннадцать девочек открывали для себя «дикий мир» Памира под наблюдением волонтеров из Франции и Таджикистана, геологов и лидеров групп. Будущие треккинг гиды прошли теоретические занятия в Хороге и еще неделю на практике обучались основам треккинга и кемпинга: учились правильно читать карту, работать с компасом, GPS, ставить палатки, правильно использовать снаряжение и ухаживать за ним, разводить костры и др. Теперь эти девочки – полноценные члены команды.

Women Rockin’Pamirs

- Каждая девушка от 14 до 35 лет, которая хочет попробовать себя, может обратиться к нам, и мы ее всему научим, натренируем. Мы не ищем атлетов и спортсменок, главное – желание учиться.

Конечно, памирские активистки все еще сталкиваются со стеной недопонимания местных устоев и мировоззрения, когда считается, что женщине работать – нехорошо, и место ее только на кухне. Фуроугх говорит, что им еще много над чем предстоит работать, прежде чем общество согласится с тем, что быть самодостаточной женщиной, зарабатывающей честным трудом на свою жизнь – совсем не стыдно. И нам, как и Фуроугх Шакармамадовой, кажется, что делает она все правильно. А что самое главное - не зря.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».