В социальных сетях разошлась инфографика Focus Economics, в которой Таджикистан находится на 4-ом месте среди беднейших стран мира по ВВП на душу населения.

По результатам исследования Focus Economics ВВП на душу населения на 2018 год в Таджикистан составляет $835,97, с таким ВВП мы якобы находимся на четвертом месте в рейтинге беднейших стран мира.

Сомнительный рейтинг

При составлении рейтинга Focus Economics учитывало показатели только 127 стран мира. В этот топ-10 не вошли Бурунди, ЦАР, Южный Судан, Малави, Мадагаскар и Афганистан, которые приводятся в других рейтингах, в том числе МВФ.

По прогнозам Международного валютного фонда на 2018 год, Таджикистан среди 193 стран мира находится на 20 месте среди беднейших стран мира.

Также не соответствуют действительности позиции других стран Центральной Азии, приведенные в рейтинге Focus Economics. В рейтинге Focus Economics Кыргызыстан находится на 10 месте, а в рейтинге МВФ занимает 31 место. Узбекистан на рейтинге Focus Economics расположен на 8 месте, а в рейтинге МВФ находится на 33 месте среди беднейших стран.

Топ-10 беднейших стран по данным МВФ (дождитесь, когда графика загрузится):

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