According to operational data, mutinous Colonel Mahmoud Khudoiberdiyev, who was living in Uzbekistan after he fled Tajikistan in 1997, has left Uzbekistan after the death of Islam Karimov, Iskandar Solehzoda, the chief of the Interior Ministry’s office in Khatlon province, told reporters in Bokhtar on July 25.

