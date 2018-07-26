Устанавливаемый Национальным банком Таджикистана курс сомони снизился в течение первого полугодия по отношению к доллару на 3,8%.

Обесценивание национальной валюты к американской в регуляторе объясняют, в первую очередь, снижением курса российского рубля к доллару.

Кроме того, снижение курса таджикской валюты аналитики НБТ связывают с отрицательным внешнеторговым балансом (более $1 млрд), увеличением производственной и коммерческой деятельности, ростом валютных расходов государственного бюджета для строительства важных стратегических объектов, а также воздействием сезонных факторов.

Изменение курса сомони к доллару, по данным регулятора, в апреле было зафиксировано на уровне 0,9%, в мае – 1,3%, а в июне – 1,6%.

Сомони во второй декаде июля обесценился по отношению к доллару еще на 2,7%. Таким образом, официальный курс сомони к доллару с начала нынешнего года снизился на 6,5%.

В НБТ заявляют, что придерживаются курсовой политики, основанной на режиме «плавающего регулируемого курса без определения и объявления пределов изменения курса».

Ситуацию на валютном рынке по сравнению с предыдущими годами в НБТ оценивают сравнительно умеренной.

В регуляторе отмечают, что для предотвращения деятельности неофициальных рынков валюты работают постояннодействующие группы из числа сотрудников Генеральной прокуратуры и НБТ, которые пресекают проведение незаконных валютных операций.

Объем наличности в обращении вырос

Между тем, НБТ в первом полугодии этого года выпустил в обращении более 2,3 млрд сомони, чтобы «обеспечить экономику наличными деньгами».

В настоящее время объем наличности в обращении составляет 12,3 млрд сомони. Это на 5,7% больше по сравнению с началом этого года.

Объем резервных денег по состоянию на 30 июня нынешнего года составил 14,7 млрд сомони, что на 1,2% больше, чем в начале года.

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