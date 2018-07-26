Еще летом прошлого года на похороны и траур, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового» и «годовщины», одного усопшего таджикистанцы в среднем расходовали свыше 3,2 тыс. сомони на каждый обряд.

После принятия в августе прошлого года поправок в закон «Об упорядочении традиций и обрядов» на похороны и проведение всех поминальных обрядов граждане страны стали расходовать в среднем 1 тыс. сомони, сообщил «АП» сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии и упорядочению традиций и обрядов Афшин Муким.

«По самым скромным подсчетам таджикистанцы с августа прошлого года по июль этого года на похоронах и поминальных обрядах сэкономили порядка 87,5 млн сомони», - сказал Афшин.

Он напомнил, что согласно принятым поправкам в Таджикистане также ограничены другие различные семейные обряды и торжества. Например, обряд обрезания теперь проводится в кругу семьи и без услуг деятелей искусства.

Проведение обрядов наречения, гахворабандон (укладывание в колыбель), чиллагурезон (окончание сорокодневия после рождения ребёнка), муйсаргирон (первой стрижки ребёнка) и других, связанных с рождением ребёнка, разрешается в кругу семьи, без убоя скота и услуг деятелей искусства.

Проведение обряда акика (седьмого дня после рождения), ноншиканон (помолвка), модарталабон (приглашение матери невесты или жениха), падарталбон (приглашение отца), чодарканон (снятие покрывала с невесты), муборакбоди (поздравление молодожен), рохбандон (преграждение пути) запрещается.

«По минимальным подсчетам все эти поправки позволили сэкономить гражданам Таджикистана за неполный год 194,5 млн сомони», - добавил представитель Комитета по делам религии.

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