Руководство страны посетило сегодня главную стройку республики – Рогунской ГЭС. Здесь же президент дал старт запуску первой очереди конвейерной линии, по которой будут доставлять на разные участки ГЭС щебень и песок.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Кохир Расулзода рано утром выехали на стройплощадку Рогунской ГЭС, где ознакомились с ходом возведения гиганта таджикской гидроэнергетики, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководители Таджикистана провели встречу со строителями всех 72 участков ГЭС, которые работают в три смены, работы здесь ведутся круглосуточно.

Глава государства ознакомился со строительства первой очереди плотины Рогунской ГЭС. Президент призвал строителей обратить особое внимание на качество работ, эффективное использование оборудования и техники, которые завезены из-за рубежа.

Потом президент запустил первую очередь конвейерной линии длиною 4,2 тыс. метров, посредством которой на разные участки ГЭС будут доставляться стройматериалы. Оборудование для конвейерной линии закуплено в Италии, Германии и Франции. По ней ежечасно на разные участки ГЭС можно доставить более 3 тыс. тонн песка и щебеня.

Пресс-служба главы государства отмечает, что строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем Эмомали Рахмона.

Строительством ГЭС с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

В конце января этого года глава компании Пиетро Салини по итогам встречи с президентом сообщил журналистам, что запуск первой турбины Рогунской ГЭС состоится 16 ноября 2018 года. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года.

Высота каменно-набросной плотины ГЭС составит 335 метров. На возведение станции будет направлено $1,95 млрд.

В целом, на Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около $4 млрд.

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