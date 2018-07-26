Четверо вчерашних школьников были задержаны на юге Таджикистана на границе с Афганистаном, когда они намеревались ее незаконно пересечь. Выяснилось, что молодые люди намеревались присоединиться к ИГИЛ.

Силовики задержали молодых людей 17-18 лет на границе с Афганистаном, сообщил на пресс-конференции начальник Кулябского регионального управления Агентства по контролю за наркотиками Мухаббат Абдуллозода.

По его словам, все задержанные выпускники душанбинской школы, но какой именно Абдуллозода не уточнил. Родители молодых людей родом из южных районов Шамсиддин Шохин и Ляхш, задержанные подростки отпросились у родных, чтобы якобы навестить родственников.

О том, что они собираются примкнуть к ИГИЛ оперативники узнали из переговоров молодых людей по телефону.

«Оперативники слышали их телефонные беседы с представителями ИГИЛ в Афганистане. За день, до попытки пересечения границы, один из них изучил границу, чтобы выбрать удобное место для перехода», - отметил Абдуллозода.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье 401 прим. 1 (Незаконное вовлечение и участие граждан РТ и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств) УК РТ.

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