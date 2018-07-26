Для восстановления всей ирригационной системы Таджикистана нужно не менее $750 млн.

Правительство Таджикистана пока не собирается поднимать тарифы на орошение земель. Несмотря на то, что ожидается повышение цен на электроэнергию.

Агентство мелиорации и ирригации Таджикистана не будет просить правительство страны повысить цены за услуги по подаче воды для сельхозводопотребителей. Об этом на пресс-конференции 25 июля заявил директор Агентства Холмурод Рахмон.

«Из-за того, что Агентство реализует свои услуги сельхозпроизводителям ниже себестоимости, цены на овощи и фрукты в этом году снизились, - сказал Рахмон. – Потому что, что правительство помогло нашему ведомству, выделив 26 млн. сомони для покрытия долгов».

Холмурод Рахмон Фото Asia-Plus

В первой половине 2018 года, по словам директора Агентства, посредством насосных станций для полива земель дехканам страны была доставлена вода на общую сумму 34 млн. сомони, а фактическая оплата составила около 26 млн. сомони.

«Вот так ежегодно накапливаются новые долги у Агентства, которое возникло после ликвидации министерства мелиорации и водных ресурсов РТ. Правительство тогда списало долги бывшего министерства за использование электроэнергии в размере 242,8 млн. сомони. В этом году правительство списало и новые долги Агентства в размере 71 млн сомони», - сообщил Холмурод Рахмон.

Начальник отдела насосных станций агентства Рустам Баротов на пресс-конференции сообщил, что тарифы за воду не менялись с 2005 года. В то же время, по его словам, за эти 12 лет тарифы на электроэнергию увеличились в 5,1 раз или на 510%.

Он отметил, что на 2010-2015 годы была принята Программа восстановления напорных трубопроводов насосных станций, но средств на ее реализацию не нашли.

Сегодня в республике насчитывается 388 насосных станций и 1 492 агрегата. В связи с нехваткой запчастей 56 станций не работают. Около 80% оборудования насосных станций были установлены еще 50-70-е годы.

«Чтобы с нуля восстановить все насосное оборудование Таджикистана, нужно не менее $750 млн.», - отметил Баротов.

Между тем, долги хозяйств и фермеров, которые используют воду для орошения своих земель, превысило 112 млн. сомони. В свою очередь, это привело Агентство к долгам перед ОАХК «Барки Точик», общий объем которых достиг 104 млн. сомони.

У ирригаторов есть свои претензии к энергетикам.

Периодические отключения электроэнергии на насосных станциях создают серьезные проблемы для операторов этих станций и фермеров. Перерывы в водоподаче разрушают поливной режим.

За использование электроэнергии на насосных станциях ирригаторы платят 5,86 дирамов в период с 1 апреля по 1 октября, а в зимний период – по 16,85 дирамов, как и все население страны.

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