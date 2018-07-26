АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- На чемпионате ЦА по футболу, который проходит в Ташкенте, состоится матч между молодежными командами Таджикистана и Туркменистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ИЮЛЯ

2010 - Свободные рогунские средства размещены в банках;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ИЮЛЯ

1955 – Родился актер театра, Заслуженный артист Таджикистана Юнусали Эргашев.

1958 – Родился журналист Бурибек Бурибеков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, местам усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Ясная погода, местами сохраняется мгла. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков, в отдельных районах сохраняется мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков, сохраняется мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер западный 4-9, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода, сохраняется мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 30-32 тепла.