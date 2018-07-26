Сегодня мы рассказываем вам историю Мирзошохи Акобира - потомственного садовода из Рашта. Здесь у него уникальнейший во всем Таджикистане ботанический сад, где растут экспериментальные деревья-гибриды.

О том, для чего нужны многосортные деревья, мужчина детально рассказал в интервью проекту «Салом, соседи!».

«Во-первых, не у всех жителей нашей страны есть большой участок земли, где они могли бы посадить не только яблоню, но и грушу, и абрикос, и виноград. А хочется ведь всего и сразу. Эту, так называемую, проблему можно решить прививкой деревьев. Если есть кусок земли, где можно посадить два дерева, то с помощью прививки можно вырастить на них разные плодовые культуры», - поясняет Мирзошохи Акобир.

Помимо этого, как говорит садовник, таким методом можно искоренить проблему периодичности плодоношения, когда деревья приносят в одном году высокий урожай, а в следующем – ничего.

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