Трое бывших членов «Группы-24» вернулись на Родину к своим родителям, признали свои ошибки и хотят трудиться на благо своей Родины. Об этом сообщил начальник УМВД по Хатлонской области Искандар Солехзода на пресс-конференции 25 июля.

«Я лично общался с двоими из этих ребят, один из города Бохтар, второй и Кабадиянского района. Оба сообщили мне, что есть еще несколько ребят из этой группы, которые хотят вернуться», - добавил он.

Также глава УМВД Хатлона подчеркнул, что все они находятся на свободе.

«Они очень молодые, они наши дети, по молодости совершили ошибку. В нашем законодательстве четко отмечено, что если они вернутся по собственному желанию и покаются, это освобождает их от уголовной ответственности», - отметил Солехзода.

По его словам, за 6 месяцев текущего года число преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился.

«За этот период в Хатлонской области зарегистрировано 203 преступления экстремистского и террористического характера, что по сравнению с прошлым годом меньше на 50 случаев», - ск5азал он.

По его мнению, снижение числа таких преступлений связано с освобождением Сирии и Ирака от боевиков «Исламского государства», проведением агитационной работы со стороны правоохранительных органов, СМИ и других слоев общества.

Глава УМВД также сообщил, что из 1 тыс. 170 подозреваемых, которые находятся в розыске, 736 связаны с преступлениями экстремистского характера.

«С начала этого года 36 из них задержаны на территории Таджикистана, а также других государств и экстрадированы в Таджикистан», - отметил Солехзода.

Движение «Группа 24», признанное экстремистским и запрещенное на территории Таджикистана, было создано в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым. После основания движения, он вёл из Москвы интернет радио и видеоконференции, критикуя в своих выступлениях правительство и руководство Таджикистана.

В январе 2015 года Кувватов был убит в Стамбуле

Движение «Группа 24» признано Верховным судом Таджикистана экстремистским и запрещено на территории страны в октябре 2014 года.

Большинство лидеров и членов движения проживают за пределами Таджикистана.

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