Бухарские евреи – одни из самых загадочных жителей Центральной Азии. Кажется, что все в нашем регионе их хорошо знают, но на самом деле нет.

Наш корреспондент на днях побывал в Бухаре, пообщался с президентом общины бухарских евреев Абраамом Исаковым и узнал много интересного.

- Всегда хотела спросить - почему именно «бухарские» евреи? Ни самаркандские, ни душанбинские, ни ферганские, а именно бухарские?

- Основа их происхождения находится здесь, в Бухаре. Затем из Бухары они рассеялись по всему региону. И когда их спрашивали: «Откуда вы?». Они отвечали: «Мы из Бухары». Так и сложилось, что везде их называют бухарскими евреями.

- Что пришлось пережить вашим предкам в Бухаре?

- Сказать, что бухарским евреям было хорошо при бухарском эмире, сложно. Хотя они были торговцами, занимали высокие посты. Например, казначеем бухарского эмира был еврей. Одна улица в Бухаре названа в честь бухарского еврея – Леви Бабаханова, который был певцом эмира.

Но в основной массе им жилось плохо. Евреи должны были обязательно ходить в подвязанном веревкой халате, чтобы все сразу знали, что он еврей. Многих евреев заставляли принимать Ислам, а потом их называли «чала», то есть «ни то, ни сё». Их потом не принимали ни мусульмане, ни евреи.

В советской Бухаре евреи тоже жили с опаской, даже не называли своих настоящих имен. Например, если человека звали Габриель, то говорили, что его зовут Григорий; если звали Лия, то называли Люба, если Абраам, то Аркадий.

Фото liveinternet.ru

Мы не могли приходить в синагогу, не могли открыто отмечать праздники. Например, праздник Суккот (праздник сбора урожая – прим.ред.) мы отмечаем за пределами дома, для чего строим специальные шатры на улице, так вот, когда мы их строили во время СССР, то забивали гвозди так тихо, что никто нас не слышал. В советское время антисемитизм был махровый. Чтобы еврей устроился на хорошую работу, он должен был быть на десять голов выше всех остальных.

Евреи были талантливые, умные, хорошо разбирались в торговле, самобытные. Куда бы они ни попадали, быстро ориентировались. Это нация, которую благословил господь Бог. Гитлер хотел нас уничтожить, но сам уничтожился, Сталин хотел уничтожить, но и его не стало.

«Самые хорошие невестки – бухарские еврейки»

- Есть какие-то отличительные черты у бухарских евреев?

- Есть и много! Например, самые хорошие невестки – это бухарские еврейки. Воспитанные, послушные, имеют как семейное воспитание, так и религиозное. Нигде – ни в Ташкенте, ни в Самарканде, ни где-либо еще нет такого воспитания, как в Бухаре, и не было никогда.

У нас есть бухарские мотивы. Например, один религиозный текст в Бухаре читают так, а в Самарканде по-другому. Бухара мелодична, как шашмаком.

Евреям бог дал 10 заповедей. Их соблюдали наши отцы - пророки Авраам, Исаак и Яков, их внуки и правнуки, они и перешли от поколения к поколению. И эти законы мы должны продолжать. В этом и сила религии, и сила бухарских евреев.

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Детей с раннего детства воспитывают в духе религии, родители все соблюдают и ребенок смотрит. Если ребенок всё будет видеть, то он будет делать всё так же. Если родители будут проводить поминки по своим родителям, то естественно ребенок в дальнейшем будет проводить такие же поминки по своим родителям. Если отец бьет мать, то девочка возненавидит мужчин, а сын вырастет неуравновешенным.

Особую роль в наших семьях играют женщины. У нас говорят: «мужчину мужчиной делает женщина», «фундаментом дома является женщина». От женщины многое зависит. Доброту ведь воспитывает мать.

Еще в детях воспитывается страх перед Богом. Если у человека есть этот страх, то ни один прокурор не нужен, а если страха нет, то ни один земной суд не поможет и ничего не остановит его.

- Какие традиции обязательны?

- Соблюдение шабата, он обязателен для всех евреев. Если еврей соблюдает шабат, то этим он утверждает, что господь Бог создал землю за шесть дней, а на седьмой он отдыхал. Поэтому евреи всего мира шесть дней работают, а в субботу отдыхают. В этот день мы должны есть вкусные блюда, читать Тору, радоваться жизни, танцевать и петь песни.

Я еврей, но еврей не случайно

- Расскажите, как так получилось, что национальность евреев определяется по матери, а не по отцу?

- Однажды вся судьба евреев оказалась в руках еврейки Эстер, которая была женой царя Кира Великого. Но, тогда было правило такое – если кто-то и даже супруга приходит к царю без приглашения, то посетителю отрубают голову. Но ждать приглашения у Эстер не было времени, она должна была объяснить царю, который собирался уничтожить евреев, что до него донесли ложную информацию про них. Она должна была спасти свой народ.

Делегация бухарских евреев приняла участие в праздновании Дня независимости в 2016 году. Фото Asia-Plus

И Эстер набралась храбрости без приглашения царя зайти к нему, в руках у него был скипетр. Если он поднимет скипетр вверх, то значит хорошо, если вниз, то плохо: человеку отрубят голову. Когда Эстер вошла к царю, господь Бог сделал так, что рука царя поднялась. Хотя он хотел ее опустить.

Эстер успела рассказать ему всю правду и спасла жизнь евреев.

За ее подвиг мы – евреи стали определять национальность своих детей только по матери. Раньше было по отцу.

Но к смешанным бракам мы относимся нормально, правда, женщина обязана принять религию. Мужчина берет свою невесту, они едут в Израиль. В течение шести месяцев она изучает иврит и каноны иудаизма, потом сдает экзамены, если пройдет, то принимает иудаизм. Но, все это должно происходить добровольно, не силой. Тогда, можно жениться на этой женщине и ребенок соответственно будет евреем. Другого выхода нет.

- Как вы относитесь к анекдотам о евреях?

- Я ко всем шуткам и анекдотам никогда отрицательно не относился. Это не оскорбление нации, и мне самому интересно. Если, конечно, это не злые шутки.

Добрые я сам рассказываю. Например, одного еврея спрашивают, мол, ты случайно не еврей? А он отвечает: «Еврей. Но не случайно».

Или: собрались американец, англичанин, русский и еврей. Их спрашивают, мол, какая польза от спорта? Англичанин говорит:

- Спорт - это сила.

Американец говорит:

- Спорт – это красота.

Русский говорит:

- Спорт - это здоровье.

А еврей им отвечает:

- Не знаю. Если бы от спорта была бы хоть какая-нибудь польза, то на каждом турнике висело бы по пять евреев.

В Бухаре осталось 500 евреев

- Поддерживаете ли вы связь с бывшими бухарскими евреями?

- Сейчас бухарские евреи живут в Германии, Австрии, Израиле, США. Мы переписываемся, звонят, приезжают. Они жертвуют деньги для синагоги - большие деньги! В США у нас есть фонд Бухоро, главная цель которого заключается в уходе за еврейским кладбищем в Бухаре. Чтобы кладбище не превратилось в хлам ненужный. Ведь там похоронены самые святые люди – наши родители.

Легендарная таджикская танцовщица Малика Калантарова и ее супругом Ильяс Гулькаров в гостях у радиостанции «Азия-Плюс» Фото Asia-Plus

Нашему кладбищу в Бухаре 1200 лет. Там похоронены музыканты, религиозные деятели, врачи, писатели - много знаменитых людей. Бухарские евреи приходят, навещают и всегда помнят о своих родителях.

Вообще, где бы ни были бухарские евреи, они никогда не забывают о своем кладбище. Этому нас учат родители.

- А как сейчас живет община евреев в Бухаре?

- Сейчас в Бухаре проживает около 500 евреев. Мы живем полноценной жизнью. Нашей синагоге 400 лет, она совсем рядом с ансамблем Ляби-Хаузи, и является лицом Бухары.

У нас есть единственная еврейская школа. Она общеобразовательная, но там есть специальные предметы - иврит, история и традиции еврейского народа.

Мы живем в мире и единстве с мусульманами. Например, эту синагогу построил мусульманин – Нодир Девонбеги в 1600 году. Когда он начал стройку на этом месте жила еврейка, и ей стройка не нравилась. Нодир мог бы вышвырнуть ее, и ему за это ничего бы не было, но он сам к ней пришел, попросил и уговорил ее отдать площадку под строительство. Эта женщина согласилась, но при условии, что здесь будет построена синагога. И ее построили.

Вот вам и толерантность.

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