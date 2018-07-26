Бухарские евреи – одни из самых загадочных жителей Центральной Азии. Кажется, что все в нашем регионе их хорошо знают, но на самом деле нет.
Наш корреспондент на днях побывал в Бухаре, пообщался с президентом общины бухарских евреев Абраамом Исаковым и узнал много интересного.
- Всегда хотела спросить - почему именно «бухарские» евреи? Ни самаркандские, ни душанбинские, ни ферганские, а именно бухарские?
- Основа их происхождения находится здесь, в Бухаре. Затем из Бухары они рассеялись по всему региону. И когда их спрашивали: «Откуда вы?». Они отвечали: «Мы из Бухары». Так и сложилось, что везде их называют бухарскими евреями.
- Что пришлось пережить вашим предкам в Бухаре?
- Сказать, что бухарским евреям было хорошо при бухарском эмире, сложно. Хотя они были торговцами, занимали высокие посты. Например, казначеем бухарского эмира был еврей. Одна улица в Бухаре названа в честь бухарского еврея – Леви Бабаханова, который был певцом эмира.
Но в основной массе им жилось плохо. Евреи должны были обязательно ходить в подвязанном веревкой халате, чтобы все сразу знали, что он еврей. Многих евреев заставляли принимать Ислам, а потом их называли «чала», то есть «ни то, ни сё». Их потом не принимали ни мусульмане, ни евреи.
В советской Бухаре евреи тоже жили с опаской, даже не называли своих настоящих имен. Например, если человека звали Габриель, то говорили, что его зовут Григорий; если звали Лия, то называли Люба, если Абраам, то Аркадий.
Мы не могли приходить в синагогу, не могли открыто отмечать праздники. Например, праздник Суккот (праздник сбора урожая – прим.ред.) мы отмечаем за пределами дома, для чего строим специальные шатры на улице, так вот, когда мы их строили во время СССР, то забивали гвозди так тихо, что никто нас не слышал. В советское время антисемитизм был махровый. Чтобы еврей устроился на хорошую работу, он должен был быть на десять голов выше всех остальных.
Евреи были талантливые, умные, хорошо разбирались в торговле, самобытные. Куда бы они ни попадали, быстро ориентировались. Это нация, которую благословил господь Бог. Гитлер хотел нас уничтожить, но сам уничтожился, Сталин хотел уничтожить, но и его не стало.
«Самые хорошие невестки – бухарские еврейки»
- Есть какие-то отличительные черты у бухарских евреев?
- Есть и много! Например, самые хорошие невестки – это бухарские еврейки. Воспитанные, послушные, имеют как семейное воспитание, так и религиозное. Нигде – ни в Ташкенте, ни в Самарканде, ни где-либо еще нет такого воспитания, как в Бухаре, и не было никогда.
У нас есть бухарские мотивы. Например, один религиозный текст в Бухаре читают так, а в Самарканде по-другому. Бухара мелодична, как шашмаком.
Евреям бог дал 10 заповедей. Их соблюдали наши отцы - пророки Авраам, Исаак и Яков, их внуки и правнуки, они и перешли от поколения к поколению. И эти законы мы должны продолжать. В этом и сила религии, и сила бухарских евреев.
Детей с раннего детства воспитывают в духе религии, родители все соблюдают и ребенок смотрит. Если ребенок всё будет видеть, то он будет делать всё так же. Если родители будут проводить поминки по своим родителям, то естественно ребенок в дальнейшем будет проводить такие же поминки по своим родителям. Если отец бьет мать, то девочка возненавидит мужчин, а сын вырастет неуравновешенным.
Особую роль в наших семьях играют женщины. У нас говорят: «мужчину мужчиной делает женщина», «фундаментом дома является женщина». От женщины многое зависит. Доброту ведь воспитывает мать.
Еще в детях воспитывается страх перед Богом. Если у человека есть этот страх, то ни один прокурор не нужен, а если страха нет, то ни один земной суд не поможет и ничего не остановит его.
- Какие традиции обязательны?
- Соблюдение шабата, он обязателен для всех евреев. Если еврей соблюдает шабат, то этим он утверждает, что господь Бог создал землю за шесть дней, а на седьмой он отдыхал. Поэтому евреи всего мира шесть дней работают, а в субботу отдыхают. В этот день мы должны есть вкусные блюда, читать Тору, радоваться жизни, танцевать и петь песни.
Я еврей, но еврей не случайно
- Расскажите, как так получилось, что национальность евреев определяется по матери, а не по отцу?
- Однажды вся судьба евреев оказалась в руках еврейки Эстер, которая была женой царя Кира Великого. Но, тогда было правило такое – если кто-то и даже супруга приходит к царю без приглашения, то посетителю отрубают голову. Но ждать приглашения у Эстер не было времени, она должна была объяснить царю, который собирался уничтожить евреев, что до него донесли ложную информацию про них. Она должна была спасти свой народ.
И Эстер набралась храбрости без приглашения царя зайти к нему, в руках у него был скипетр. Если он поднимет скипетр вверх, то значит хорошо, если вниз, то плохо: человеку отрубят голову. Когда Эстер вошла к царю, господь Бог сделал так, что рука царя поднялась. Хотя он хотел ее опустить.
Эстер успела рассказать ему всю правду и спасла жизнь евреев.
За ее подвиг мы – евреи стали определять национальность своих детей только по матери. Раньше было по отцу.
Но к смешанным бракам мы относимся нормально, правда, женщина обязана принять религию. Мужчина берет свою невесту, они едут в Израиль. В течение шести месяцев она изучает иврит и каноны иудаизма, потом сдает экзамены, если пройдет, то принимает иудаизм. Но, все это должно происходить добровольно, не силой. Тогда, можно жениться на этой женщине и ребенок соответственно будет евреем. Другого выхода нет.
- Как вы относитесь к анекдотам о евреях?
- Я ко всем шуткам и анекдотам никогда отрицательно не относился. Это не оскорбление нации, и мне самому интересно. Если, конечно, это не злые шутки.
Добрые я сам рассказываю. Например, одного еврея спрашивают, мол, ты случайно не еврей? А он отвечает: «Еврей. Но не случайно».
Или: собрались американец, англичанин, русский и еврей. Их спрашивают, мол, какая польза от спорта? Англичанин говорит:
- Спорт - это сила.
Американец говорит:
- Спорт – это красота.
Русский говорит:
- Спорт - это здоровье.
А еврей им отвечает:
- Не знаю. Если бы от спорта была бы хоть какая-нибудь польза, то на каждом турнике висело бы по пять евреев.
В Бухаре осталось 500 евреев
- Поддерживаете ли вы связь с бывшими бухарскими евреями?
- Сейчас бухарские евреи живут в Германии, Австрии, Израиле, США. Мы переписываемся, звонят, приезжают. Они жертвуют деньги для синагоги - большие деньги! В США у нас есть фонд Бухоро, главная цель которого заключается в уходе за еврейским кладбищем в Бухаре. Чтобы кладбище не превратилось в хлам ненужный. Ведь там похоронены самые святые люди – наши родители.
Нашему кладбищу в Бухаре 1200 лет. Там похоронены музыканты, религиозные деятели, врачи, писатели - много знаменитых людей. Бухарские евреи приходят, навещают и всегда помнят о своих родителях.
Вообще, где бы ни были бухарские евреи, они никогда не забывают о своем кладбище. Этому нас учат родители.
- А как сейчас живет община евреев в Бухаре?
- Сейчас в Бухаре проживает около 500 евреев. Мы живем полноценной жизнью. Нашей синагоге 400 лет, она совсем рядом с ансамблем Ляби-Хаузи, и является лицом Бухары.
У нас есть единственная еврейская школа. Она общеобразовательная, но там есть специальные предметы - иврит, история и традиции еврейского народа.
Мы живем в мире и единстве с мусульманами. Например, эту синагогу построил мусульманин – Нодир Девонбеги в 1600 году. Когда он начал стройку на этом месте жила еврейка, и ей стройка не нравилась. Нодир мог бы вышвырнуть ее, и ему за это ничего бы не было, но он сам к ней пришел, попросил и уговорил ее отдать площадку под строительство. Эта женщина согласилась, но при условии, что здесь будет построена синагога. И ее построили.
Вот вам и толерантность.
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