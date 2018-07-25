В результате террористического акта, произошедшего в пакистанском городе Кветта, погибли 28 человек, сообщают мировые СМИ.
Помимо погибших, 30 человек получили ранения различной степени тяжести, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел рядом с избирательным участком.
Чрезвычайное положение было объявлено в больнице, куда поступили пострадавшие. Некоторые из раненых борются за жизнь, но количество смертей, вероятно, возрастет.
Как сообщается, террорист-смертник попытался пройти на один из участков для голосования, однако был остановлен на подходе силами правопорядка для проверки документов. В этот момент он привел в действие взрывное устройство. По другой информации злоумышленник врезался в полицейский автомобиль на мотоцикле.
Место, где произошёл теракт, оцеплено. Бригада сапёров, прибывшая на место позднее, обнаружила у нападавшего неразорвавшуюся гранату.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"
В городе Кветта, столице провинции Белуджистан, как и повсеместно, сегодня проходили выборы в Национальную ассамблею Пакистана.
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