В результате террористического акта, произошедшего в пакистанском городе Кветта, погибли 28 человек, сообщают мировые СМИ.

Помимо погибших, 30 человек получили ранения различной степени тяжести, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел рядом с избирательным участком.

Чрезвычайное положение было объявлено в больнице, куда поступили пострадавшие. Некоторые из раненых борются за жизнь, но количество смертей, вероятно, возрастет.

Как сообщается, террорист-смертник попытался пройти на один из участков для голосования, однако был остановлен на подходе силами правопорядка для проверки документов. В этот момент он привел в действие взрывное устройство. По другой информации злоумышленник врезался в полицейский автомобиль на мотоцикле.

Место, где произошёл теракт, оцеплено. Бригада сапёров, прибывшая на место позднее, обнаружила у нападавшего неразорвавшуюся гранату.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

В городе Кветта, столице провинции Белуджистан, как и повсеместно, сегодня проходили выборы в Национальную ассамблею Пакистана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus