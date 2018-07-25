Согласно последним данным некоторых каналов массовой информации выяснилось, что Банк Эсхата закрыл несколько центров банковского обслуживания и сократил своих сотрудников на 10%. Так ли это?

- Закрытие пунктов обслуживания и сокращение сотрудников не всегда имеет отрицательную сторону. Порой данное решение принимается во благо развития деятельности и улучшения качества услуг. Банк Эсхата продолжает поддерживать свою позицию одного из передовых банков страны с миллионной клиентской базой и ведет свою деятельность согласно поставленным стратегическим целям. Одними из наиболее приоритетных являются развитие корпоративного и розничного бизнеса, а также инновационный подход к сервису.

Такие услуги как Интернет-банкинг, онлайн получение денежного перевода на карту, оплата различных видов услуг через терминалы, в том числе банковских услуг позволяют клиентам самостоятельно управлять своими денежными средствами, не посещая офисы банка.

Такой поворот в сторону технологичности и инноваций, внедрение новых современных онлайн услуг автоматически снизил потребность банка в рабочей силе. По этой причине, а также по причине оптимизации бизнес процессов и уменьшения расходов в период кризиса, руководство банка еще в 2017 году приняло решение закрыть нерентабельные центры банковского обслуживания (ЦБО).

С начала 2018 года 10% сотрудников Банка Эсхата были освобождены от занимаемой должности. В сравнении с прошлым годом в 2017 году показатель сотрудников, покинувших банк составляет 14%. Данный показатель равен числу принятых на работу сотрудников, 14% или 460 человек. Это считается нормальным явлением. Если первой причиной мы называем закрытие ЦБО, то вторая причина – это результаты аттестации. Многие организации, в том числе и финансовые учреждения проводят кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала своего персонала по отношению к требованиям выполняемой деятельности. По итогам, та часть сотрудников, которая не соответствует своей должности освобождаются от работы. Данная процедура есть практически во всех крупных организациях.

Стоит отметить, что наряду с сокращением персонала, банк неоднократно объявляет вакансии на различные позиции, так, например, с начала этого года на работу были приняты свыше 90 специалистов. Это говорит о том, что Банк Эсхата продолжает развитие своей деятельности, но только в ином направлении. Соответственно в данном случае востребованными становятся такие специалисты как, специалисты сферы информационных технологий, консультанты, технический персонал и специалисты в отдел розничного и корпоративного бизнеса.

Сегодня Банк Эсхата – это эффективный менеджмент, высококвалифицированный персонал, применяющий гибкость в реализации новых идей и предложений. Это инновационный подход в решении любых задач, профессионализм, единое видение, сплоченная команда, доверие клиентов и партнеров. Все новшества и изменения в Банке Эсхата являются ничем иным как шагом для дальнейшего развития. Банку Эсхата нужны изменения, чтобы стать инновационным и технологичным банком!

У нас хорошие показатели по итогам первого полугодия текущего года, и мы обязан своими успехами, достижениями, рейтингами, наградами и признаниями прежде всего своим клиентам и партнерам. Достигая свои стратегические цели, мы всегда будем шагать в ногу со временем.