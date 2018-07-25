По оперативным данным, опальный полковник Махмуд Худойбердиев, который после побега с территории Таджикистана проживал на территории соседнего Узбекистана, после смерти экс-президента Узбекистана Ислама Каримова покинул это государство.

Об этом начальник УМВД по Хатлонской области Искандар Солехзода сказал на пресс-конференции 25 июля.

«Конкретной информации о нынешнем его местонахождении нет. По некоторым данным, он в Турции», - сказал он.

Солехзода также отметил, что после прихода нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «группировка Худойбердыева расформировалась, и ее члены покинули территорию Узбекистана».

«К тому же у Худойбердыева и членов его банды уже солидный возраст, им под 60 или больше лет. С этой точки зрения, по моему мнению, возраст уже не позволяет им заниматься каким-либо преступлением», - отметил он.

Солехзода также подчеркнул, что «ни Худойбердыев, ни члены его группировки не смогут больше повлиять на дружеские отношения с Узбекистаном».

«Благодаря двум нашим президентам сегодня наши отношения наладились по всем параметрам, что даст возможность развитию наших государств, и никто этому не помешает», - добавил Солехзода.

В ноябре 1998 года мятежный полковник, бывший командир бригады министерства обороны Таджикистана, Махмуд Худойбердыев предпринял попытку государственного переворота - его отряды на десятках большегрузных фурах ворвались в Худжанд и Чкаловск, почти мгновенно овладели аэропортом, захватили здания областного управления внутренних дел и областного управления госбезопасности, а также старую крепость – Калъаи Хучанд, в которой дислоцировалась воинская часть спецназа МВД.

Махмуд Худойбердыев в переговорах с руководством Ленинабадской области выдвинул свои требования: проведение в Худжанде сессии парламента республики, включение в состав правительства и других исполнительных органов власти представителей Ленинабадской области, предоставление эфирного времени по республиканскому телевидению и радио Абдумалику Абдуллоджанову (премьер-министру Таджикистана в 1992-94 годах).

По сообщениям СМИ, в результате этой операции погибло более ста человек. Позже суды приговорили к различным срокам заключения порядка ста сторонников опального полковника. Часть из них была приговорена к смертной казни.

В ноябре 2001 года появилась информация, что Худойбердыев был убит, однако, впоследствии эту информацию спецслужбы Таджикистана опровергли, заявив, что им точно известно местонахождение полковника.

Генеральная прокуратура Таджикистана неоднократно обращалась к тогдашнему руководству Узбекистана с запросом о выдаче Худойбердыева и его сторонников, однако эти запросы остались без ответа.

Некоторые эксперты считают, что Худойбердыев и сегодня представляет угрозу миру и стабильности в республике. Три года назад правоохранительные органы Хатлонской области сообщили, что около 170 сторонников Махмуда Худойбердиева из числа жителей этого региона находятся на территории Российской Федерации. 36 человек из этого списка объявлены в розыск.

Сами же правоохранительные органы в течение 2012 года задержали семерых сторонников опального полковника, которые обвиняются в совершении различных преступлений.

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