Руководство Национального банка Таджикистана ожидает возобновления льготного кредитования страны со стороны Международного валютного фонда уже во второй половине этого года.

«Почти все выдвинутые Фондом предварительные условия для получения льготного кредита в рамках новой программы «Расширенный кредитный механизм» выполнены», сообщил первый заместитель главы НБТ Джамолиддин Нуралиев 25 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в июле прошлого года была создана рабочая группа из числа сотрудников соответствующих министерств и ведомств, которая занималась реализацией предварительных условий МВФ.

Нуралиев подчеркнул, что до настоящего момента выполнены почти все условия, в частности приняты новые законодательные акты в банковском секторе, стратегия фискальной политики Минфина и другие меры.

Он добавил, что в сентябре этого года состоится очередная миссия МВФ в Таджикистан, в ходе которой ожидается достижение конкретных договоренностей по новой программе поддержки Таджикистана со стороны Фонда.

Новую программу планируется направить на поддержку экономической стратегии РТ, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности, а также на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны.

Переговоры по предоставлению Таджикистану льготного кредита в рамках новой программы МВФ продолжаются уже несколько лет.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился еще в июле 2012 года.

Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.

В рамках новой программы Таджикистан намеревался привлечь льготный кредит в размере $500 млн.

По итогам состоявшейся в мае этого года миссии МВФ в Таджикистан представители Фонда заявили, что таджикские власти добиваются обсуждение возможной программы по поддержке страны.

В итоговом заявлении отмечалось, что переговоры по новой программе могут начаться в ближайшие месяцы, после «тщательной подготовки обеих сторон, властей Таджикистана и сотрудников МВФ».

«Они (власти Таджикистана, - прим. «АП») уже предприняли шаги, демонстрирующие прогресс реформ, чтобы проложить путь для переговоров по программе», - заключается в заявлении.

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