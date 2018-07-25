Правоохранительными органами задержан водитель, который сбил 23 июля двух пешеходов и скрылся с места происшествия.

23 июля примерно в 21:20 на дороге по улице С. Шерози автомашина «Опель-Астра» выехала на встречную полосу и, не справившись с управлением транспортом, сбил пешеходов Сайёру Ваххобову и её пятилетнюю дочь Марям Кодирову. Нарушитель с места происшествия скрылся, сообщается на сайте МВД.

Пострадавших Сайёру и её дочь очевидцы доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в наезде был задержан водитель автомашины Opel Astra, 23-летний житель города Душанбе Шахобиддин Рахимов», - сообщает МВД.

Следствие по данному факту продолжается.

В этот же день водитель КАМАЗа Хуршед Нормуратов при движении у реки Кофарнихон в Шахритусском районе совершил наезд на 10-летнего Шукрулло Мамадиева.

«К сожалению, мальчик, получив тяжкие телесные повреждения, скончался на месте происшествия», сообщает пресс-служба.

Сообщается, что водитель грузовика пытался переехать речку вброд рядом с местом, где купались дети.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, отмечает пресс-служба МВД.

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