О том, как начиналось сотрудничество между нашей страной и Азиатским банком развития (АБР), что было сделано за 20 лет совместной работы и что запланировано на будущее – в интервью «АП» рассказал министр экономического развития и торговли Таджикистана, альтернативный управляющий АБР от республики и Национальный координатор Программы ЦАРЭС Неъматулло Хикматуллозода.

- В этом году исполняется 20 лет сотрудничеству Таджикистана с АБР. Как бы вы охарактеризовали взаимоотношения с этим международным финансовым институтом?

- История взаимоотношений Таджикистана с АБР началась с 1998 года, когда наша страна вступила в эту международную организацию. Нашему вступлению в АБР предшествовала кропотливая подготовительная работа, которая проходила в нелегких для страны обстоятельствах. Еще до заключения соглашения о мире правительство страны, понимая необходимость финансовых ресурсов для постконфликтного восстановления, приняло решение о вступлении в АБР. Выполнение всех установленных процедур заняло два года. Переговоры по получению первого кредита от АБР прошли за пределами республики, так как сотрудники банка в то время еще не решались приехать в Душанбе.

С того момента взаимоотношения Таджикистана и АБР вышли на уровень стратегических; и на сегодняшний день Азиатский банк развития является самым крупным многосторонним партнером по развитию Таджикистана.

Например, по состоянию на май 2018 года, мы совместно реализуем 11 проектов на общую сумму $643 млн. В октябре прошлого года в Таджикистане находился с визитом господин Такехико Накао, президент АБР, с которым встретился президент республики Эмомали Рахмон. В рамках своего первого трехдневного визита в нашу страну господин Накао принял участие в церемонии начала строительных работ по проекту восстановления дороги Душанбе-Курган-Тюбе, посетил Горно-Бадахшанскую автономную область и Сарезское озеро, а также ознакомился с Нурекской ГЭС.

- Насколько поддержка АБР за этот период способствовала социально-экономическому развитию нашей страны?

- С момента начала сотрудничества с АБР Таджикистан добился существенных успехов в социально-экономическом развитии: обеспечены стабильные темпы экономического роста, уровень бедности в республике сократился с 81 % в 1999 году до 29 % в 2017 году, реализованы крупные проекты по улучшению физической и социальной инфраструктуры. Экономические показатели Таджикистана остаются стабильными, несмотря на сложную внешнюю среду, характеризующуюся волатильностью цен на ключевые сырьевые товары. В определенной степени этому также способствовала реализация совместных с АБР программ и проектов в различных сферах. До настоящего времени банк одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около $1,6 млрд. в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи.

Проекты АБР оказали непосредственное влияние на экономику Таджикистана

- Можете перечислить наиболее значимые для развития нашей страны проекты АБР?

- Совместными с АБР усилиями в нашей стране восстановлено свыше 650 километров автодорог. В энергетическом секторе в результате реализации проектов, поддерживаемых АБР, были отремонтированы и модернизированы три гидроэлектростанции и построено более 600 километров линий передачи и распределения электроэнергии.

Проекты, поддерживаемые АБР, обеспечили доступ к чистой воде для более 30 тысяч домохозяйств в Таджикистане, улучшили состояние 140 тысяч гектаров земли посредством реабилитации ирригационных и дренажных систем. Специальный проект АБР по созданию устойчивости к изменению климата помог свыше 100 тысяч жителям Таджикистана справиться с неблагоприятными последствиями изменения климата. В 2016 году АБР одобрил проект по развитию сельскохозяйственного производства и улучшению продовольственной безопасности путем повышения эффективности управления водными ресурсами в бассейне реки Пяндж.

В секторе образования АБР помог построить или модернизировать 1770 сельских классных комнат и учебных заведений, а также обучить более 68700 учителей с целью улучшить обучение для 173 тысяч учеников.

Сейчас реализуется проект по развитию системы профессионально-технического образования и обучения в стране. В результате реализации этого проекта техническим образованием, которого очень не хватает рынку, будут охвачены возвращающиеся мигранты, сельские жители и женщины, которым необходимы навыки, чтобы устроиться на работу.

В области здравоохранения АБР помог укрепить механизмы контроля качества лекарственных средств в Таджикистане, разработать программу семейной медицины, восстановить и оборудовать около 240 сельских медицинских учреждений, а также обучить приблизительно 960 семейных врачей и медсестер.

АБР оказал содействие в развитии устойчивого сектора микрофинансирования в Таджикистане. Бюджетная поддержка на основе мер политики помогла увеличить государственное финансирование важных социальных расходов и способствовала проведению реформ в целях улучшения инвестиционного климата, налогового администрирования, управления государственными финансами и социальной защиты.

АБР оказывает помощь Таджикистану в направлении развития продуктивной занятости через государственно-частное партнерство и профессионально-техническую подготовку, развития инфраструктуры (особенно в области транспорта и энергетики), содействия диверсификации экономики, повышения устойчивости к изменению климата и обеспечения продовольственной безопасности.

Посредством внедрения единой компьютеризированной информационной системы, создания национального механизма «единого окна» и модернизации основных таможенных пограничных постов, АБР помог Таджикистану активизировать региональное сотрудничество и торговлю посредством более эффективных и прозрачных таможенных услуг. Банк также поддерживает участие страны в Программе Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Эти проекты оказали непосредственное влияние на экономику Таджикистана и повышение уровня жизни населения, а также позволили в определенной степени реализовать имеющийся потенциал страны.

Есть перспективы для достижения высоких темпов экономического роста

- В каких направлениях помощь АБР, по вашему мнению, принесла наиболее значимую пользу?

- Несмотря на то, что с АБР мы сотрудничаем по многим направлениям, хотелось бы особо отметить роль банка в улучшении автодорожной и энергетической инфраструктуры, а также в поддержке регионального сотрудничества. Из общего объема помощи стране, около 35% средств направлено в транспортную отрасль, 32% - в сферу энергетики. Энергетика и транспорт являются ключевыми приоритетами и в Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года, и в Стратегии Программы ЦАРЭС-2030, которая была утверждена в октябре прошлого года в Душанбе в ходе министерской конференции Программы ЦАРЭС с участием 11 стран – участниц Программы.

Стратегия ЦАРЭС-2030 наглядно демонстрирует, что есть хорошие перспективы для достижения более высоких темпов экономического роста, сокращения бедности и диверсификации торговли в регионе ЦАРЭС.

Программа ЦАРЭС имеет шесть транспортных коридоров, связывающих рынки в регионе и за его пределами, четыре из которых проходят через Таджикистан. Эти коридоры способствовали росту внешнеторгового оборота страны в последнее десятилетие.

Программа ЦАРЭС также поддерживает усилия страны по расширению энергетического сектора Таджикистана, который имеет большое значение для развития промышленности и создания валютных резервов. Целью развития энергетического сектора является обеспечение постоянного доступа населения и хозяйствующих субъектов к энергоресурсам страны, а также строительство новых генерирующих мощностей и передающих сетей, что позволит импортировать сезонный избыток электроэнергии в соседние страны.

В качестве ярких примеров проектов, поддержанных АБР в сфере транспорта, могу отметить проекты восстановления автодорог Душанбе – граница Кыргызстана и автодороги Айни – Пенджикент – граница Узбекистана. Эти проекты способствовали созданию устойчивой региональной и национальной дорожной сети, помогли улучшить связанность сетей автодорог в регионе и расширить региональное экономическое сотрудничество, повлияли на снижение транспортных затрат и улучшение доступа к рынкам, которые исторически были недоступны. В ходе своего визита президент АБР г-н Накао совместно с Эмомали Рахмоном запустили начало строительных работ по проекту восстановления дороги Душанбе-Курган-Тюбе, на первую фазу которого АБР выделил $65 млн.

Эта стратегически важная дорога соединяет север и юг страны, отличается интенсивной грузонапряжённостью и является частью сразу трех региональных коридоров в рамках Программы ЦАРЭС.

Г-н Накао вместе с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином посетили ГБАО и Сарезское озеро для оценки уязвимости Таджикистана к изменению климата. Так как большую часть территории страны занимают горы, Таджикистан ежегодно страдает от сильных наводнений и селей, усугубляемых изменением климата. АБР помогает стране улучшить управление водными ресурсами в целях увеличения производства продовольствия и адаптации к изменению климата. Кроме того, АБР помогает осуществить восстановление и строительство климатически устойчивых ирригационных каналов, речных дамб и систем водоснабжения в сельской местности, с одновременным улучшением производства продуктов питания.

В сфере энергетики хотел бы отметить очень важный для нас проект по реконструкции ОРУ 500 киловольт в Нуреке. Известно, что Нурекская ГЭС является основным источником электроэнергии Таджикистана, производя более 70% электроэнергии страны, которой пользуются около 6 миллионов человек, а также обеспечивая промышленное производство и сельское хозяйство, способствующих экономическому развитию страны. Этот проект был успешно завершен в прошлом году.

АБР планирует предоставить Таджикистану более $280 млн

- Насколько эффективным вы считаете реализацию действующей Стратегии партнерства АБР с Таджикистаном, в рамках которой республике оказывается поддержка в достижении устойчивого и инклюзивного экономического роста?

- Действующая пятилетняя стратегия партнерства АБР с Таджикистаном на 2016-2020 годы была принята в августе 2016 года. В рамках этой стратегии АБР поддерживает усилия страны в улучшении энергообеспечения и транспортной инфраструктуры, реформы по развитию частного сектора и улучшению бизнес и инвестиционного климата, а также в усилении регионального сотрудничества посредством Программы ЦАРЭС.

Стратегия партнерства АБР со страной на 2016-2020 годы придает особое значение расширению экономической базы Таджикистана путем развития его внутренних и международных конкурентных преимуществ, улучшения инвестиционного климата в стране для создания рабочих мест с высокими доходами. Это также потребует повышения квалификации рабочей силы и улучшения продовольственной безопасности.

Что касается ближайших планов, АБР планирует предоставить Таджикистану более $280 млн в период с 2018 по 2020 годы, для оказания содействия в реформировании и развитии инфраструктуры энергетического сектора, улучшении управления водными ресурсами и рисками стихийных бедствий, городского развития, здравоохранения и образования, а также восстановлении ключевых транспортных коридоров.

Мы считаем, что реализация действующей Стратегии партнерства АБР с Таджикистаном осуществляется эффективно. Это подтверждается результатами регулярно проводимых совместных обзоров реализации проектов. Таджикистан является одним из лидеров по качеству реализации проектов среди стран-членов АБР. Страна имеет высокие показатели успешности по завершенным проектам и своевременной реализации текущих проектов.

- АБР планирует минимум до конца этого года оказать Таджикистану финансовую поддержку исключительно на безвозмездной основе. Решение принято в связи с риском устойчивости внешнего долга республики. Нуждается ли Таджикистан сегодня в подобной поддержке?

- АБР является банком развития, его основная миссия – содействие экономическому росту в странах-членах. Поэтому вся оказываемая им финансовая поддержка предоставляется на исключительно льготных условиях. Например, кредиты предоставляются со сроком погашения более 30 лет, причем имеется льготный период, обычно 10 лет, в течение которых проценты по кредиту не выплачиваются, а сами проценты составляют менее 2%. Что касается грантов, то это безвозмездная помощь и возвращать ее не требуется. Решения по кредитам и грантам основываются на классификации состояния внешнего долга Таджикистана.

В период 2008-2014 годы Таджикистан получал от АБР только гранты, но с 2015 года помощь предоставлялась на грантово-кредитной основе (50/50). В этом году АБР принял решение оказывать финансовую поддержку нашей стране снова на грантовой основе. Оно было принято с учётом необходимости сохранения приемлемости уровня внешнего долга, а также по результатам соответствующих переговоров с правительством Таджикистана.

- Основными инструментами АБР по оказанию помощи развивающимся странам являются политический диалог, кредиты, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической помощи. Какие из перечисленных способов поддержки считаете более приемлемыми и целесообразными для Таджикистана?

- Каждый из перечисленных инструментов поддержки имеет свою специфику и сферу применения. Они не являются взаимоисключающими и обычно дополняют друг друга, поэтому они все являются приемлемыми и используются на практике в Таджикистане.

«АБР был и остается надежным партнером по развитию Таджикистана»

- Какие новые направления сотрудничества хотелось бы налаживать в рамках следующей стратегии партнерства между Таджикистаном и АБР, которая будет уже рассчитана на 2020-2024 годы?

- Несмотря на значительный прогресс в развитии экономики и повышении уровня благосостояния населения, в нашей стране все еще достаточно актуальными остаются проблемы в области развития инфраструктуры (энергосистем и транспортных сетей), а также создании среды, благоприятной для инвестиций частного сектора.

С целью осуществления широкомасштабных реформ в различных секторах национальной экономики правительство Таджикистана тесно взаимодействует с АБР и другими партнерами по развитию. Безусловными приоритетами в рамках следующей стратегии партнерства между Таджикистаном и АБР будут приоритеты, определенные в Национальной стратегии развития нашей страны до 2030 года, а именно обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, выход из коммуникационного тупика, превращение Таджикистана в транзитную страну, а также расширение продуктивной занятости.

Конкретные направления и проекты в рамках этих приоритетов будут определены в ходе планирующихся переговоров. Со своей стороны, мы хотим предложить: в сфере энергетики – проекты по продолжению реабилитации и развитию энергосистемы, по повышению энергоэффективности и энергосбережению; в сфере продуктивной занятости – укрепление системы образования. В том числе профессионально-технического образования с упором на улучшение профессиональных навыков граждан страны, а также инициативы в сельском хозяйстве и занятости на селе; в сфере транспорта – развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, постепенную трансформацию транспортных коридоров в экономические. Другими важными направлениями сотрудничества могут также стать развитие туризма и содействие в достижении целей устойчивого развития (ЦУР).

Кроме этого, надеемся, что банк продолжит поддержку усилий Таджикистана по расширению регионального экономического сотрудничества и торговли. Мы уверены, что взаимовыгодное региональное сотрудничество и использование региональных инициатив в ключевых секторах, могут взаимно связать страны региона.

АБР был и остается надежным партнером по развитию Таджикистана, о чем свидетельствует весь наш 20-летний опыт конструктивного сотрудничества. Уверен, что мы и дальше будем эффективно взаимодействовать на благо развития Таджикистана.