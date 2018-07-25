Национальный банк Таджикистана намерен в ближайшее время принять самые жесткие меры по отношению к ОАО «Агроинвестбанк». Этот проблемный коммерческий банк даже может потерять свою лицензию.

«Агроинвестбанк» не выполняет свои обязательства по возвращению государственных средств, - заявил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода 25 июля на пресс-конференции в Душанбе. - В начале прошлого года правительство для поддержки финансового состояния «Агроинвестбанка» предоставило 1 миллиард 70 миллионов сомони. Господдержка была предоставлена на пятилетний срок под 2% годовых. Банк до конца прошлого года должен был вернуть Минфину 5% от этих средств, в нынешнем году – 20%, а в последующие годы - по 25%».

Однако, отметил Нурмахмадзода, обязательства «Агроинвестбанка» остаются невыполненными, как в прошлом году, так и в нынешнем году.

Кроме того, «Агроинвестбанк», по его словам, не справляется с привлечением дополнительных инвестиций, что являлось одним из главных условий получения господдержки.

«Если этот банк не справится со взятыми на себя обязательствами, будут предприняты конкретные меры, о которых я говорил ранее», - сказал Нурмахмадзода.

Ранее, в конце мая этого года глава НБТ заявил, что в отношении этого банка «будут предприняты конкретные меры, вплоть до отзыва лицензии», если он не справится с выполнением взятых на себя обязательств (привлечение дополнительных инвестиций и возвращение предоставленной этим банкам правительственной финансовой поддержки - прим. «АП»).

«Таджиксодиротбанк» пока удовлетворяет

Правительственную финансовую помощь наряду с «Агроинвестбанком» в начале прошлого года получил также другой проблемный банк страны – ОАО «Таджиксодиротбанк». Размер предоставленной поддержки по вышеуказанным условиям составлял 2 миллиарда 250 миллионов сомони.

«С возвратом государственных средств у «Таджиксодиротбанк»-а не существует никаких проблем. Банк своевременно выполняет свои обязательства перед Минфином. До настоящего момента этот банк вернул 112 миллионов сомони, выкупив у государства обратно 5% своих акций», - сказал глава НБТ.

Кроме того, продолжил он, «Таджиксодиротбанк» активно работает с иностранными инвесторами.

«В течение 180 дней «Таджиксодиротбанк» должен привлечь инвестиции арабских компаний. НБТ в рамках своих компетенций способствует приобретению иностранными инвесторами акций этого банка», - отметил Нурмахмадзода.

Напомним, в средине мая этого года было объявлено о приобретении Инвестиционной компанией Саудовской Аравии «Saudi Investment Group» контрольного пакета акций «Таджиксодиротбанка».

Предварительный договор подписали по итогам встречи в Душанбе главы «Таджиксодиротбанк»-а Тоджиддин Пирзода и председатель «Saudi Investment Group» Шейх Валид Ахмад Мухаммад Ад-Дахаш Ат-Тувайджири.

Сообщалось, что арабская сторона приобретает до 51% акций банка.

Деньги населения обещают вернуть

Глава НБТ обнадеживает, что эти два проблемных банка способны вернуть денежные средства населения.

«Они («Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк», - прим. «АП») располагают для этого достаточными активами. Кроме того, они совместно с правоохранительными органами занимаются возвращением проблемных кредитов», - сказал Нурмахмадзода.

Он добавил, что в настоящее время размер обязательств «Агроинвестбанка» перед физическими лицами составляет 803 миллиона сомони, а «Таджиксодиротбанка» - свыше 570 миллионов сомони.

Совокупная задолженность этих двух банков перед частными лицами с начала нынешнего года сократилась на 130 миллионов сомони.

В начале года, согласно данным НБТ, «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» в совокупности должны были населению примерно 1,5 миллиарда сомони.

Отметим, что «Агороинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» третий год находятся в затруднительном финансовом положении. В связи с этим банки не в состоянии обеспечивать свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме.

Согласно обнародованным правительством данным, список активов «Агроинвестбанка» насчитывает более 730 объектов, расположенных в разных регионах страны.

Это главный офис банка, здания 60-ти его филиалов, 5 центров обслуживания. Также этому банку принадлежат зоны отдыха в Варзобском ущелье, различные малые производственные мощности, фермы, склады, автозаправочные станции и автосервисы, торговые центры.

В списке их активов также магазины, аптеки, кафе, центры бытового обслуживания, многочисленные квартиры и жилые дома.

Список активов «Таджиксодиротбанк»-а состоит из 52 объектов. Туда вошли главный офис и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО «Душанбе Молл» (гипермаркет «Ашан»), восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие.

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