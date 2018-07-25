На заседании с вице-премьером Таджикистана обсудили пути развития кино. В частности, на заседании были рассмотрены вопросы нахождения источников финансирования таджикского кино.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим 24 июля провел заседания образованного в мае 2015 года правительственного Совета по развитию национального кинематографа.

На совете были рассмотрены достижения и проблемы таджикского кино, сообщил «АП» источник в Союзе кинематографистов Таджикистана.

Было подчеркнуто, что кроме государственной поддержки в реалиях сегодняшнего дня кинематографистам необходимо думать о привлечении в киноиндустрию капитала частного сектора, финансовых излияний за счет иностранных партнеров.

Особое внимание было уделено вопросам технического переоснащения «Таджикфильм»-а, обучения молодых и повышения квалификации кадров для таджикского кинематографа.

Иброхим поручил по данным вопросам подготовить и предложить правительству страны конкретные предложения.

Глава Союза кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдодов проинформировал о подготовке к VIII международному кинофестивалю «Дидор», который пройдет в Душанбе с 16 по 20 октября текущего года.

Он подчеркнул, что в нем ожидается участия деятелей кино из стран Центральной Азии, Армении, Афганистана, Грузии, России, Азербайджана, Монголии и Ирана.

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