Главная площадь Душанбе – «Дусти» с сегодняшнего дня закрыта на ремонт.

Капитальный ремонт асфальтного покрытия площади будет осуществлен в рамках реконструкции дороги от Международного аэропорта Душанбе через весь центр столицы до Аграрного университета, сообщил «АП» источник в столичной мэрии.

Дорога к площади закрыта от перекрестка к гостинице «Таджикистан» до столичного Дома печати. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены в течение нескольких дней. После того, как закончится ремонт этой части дороги, дорожники начнут капитальный ремонт трассы от Дома печати до гостиницы «Душанбе».

С 27 июня движение автотранспорта по центральному проспекту столицы – Рудаки частично прекращено. Дорожники на сегодня завершили капитальный ремонт проспекта от Аграрного университета до площади Дусти.

В период ремонта движение троллейбусов по данному проспекту вовсе приостановлено, другим видам общественного транспорта городские власти предлагают для движения параллельные с проспектом дороги.

Ранее сообщалось, что дорога, ведущая от аэропорта до Аграрного университета, возможно, будет периодически перекрываться.

Кроме того, мэрия приступила к ремонту фасадов некоторых зданий в центре столицы.

Таким образом, мэрия готовит центр Душанбе к проведению саммита глав государств СНГ, который пройдет в городе в конце сентября. Кроме того, во второй половине текущего года в Душанбе пройдет саммит глав правительств государств-участниц ШОС.

В мэрии Душанбе заверили, что капитальный ремонт дороги завершится ближе к 9 сентября, Дню государственной независимости Таджикистана.

Шестиполосная дорога от аэропорта до Аграрного университета имеет протяженность чуть больше 8 км.

Капитальный ремонт 1 километра в среднем обходится в $1 млн. 300 тыс. (11 млн. 472,5 тыс. сомони), соответственно, на капремонт этой дороги в среднем будет затрачено $10 млн. 400 тыс. (91 млн.0 780 тыс. сомони).

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