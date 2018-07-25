В Таджикистане, всего за шесть месяцев этого года утонули уже 69 человек из них 26 – дети. Большинство жертв погибли во время летнего отдыха, однако купались и загорали они в непредназначенных для этого местах, где не предусмотрены спасатели.

Корреспондент «АП» объехал Душанбе и узнал, где жители столицы могут отдыхать в безопасности.

Только в Душанбе с начала этого года утонули пять человек, из них двое – дети, по республике эта цифра намного больше – 69 человек, 26 из них – несовершеннолетние. По словам начальника пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеды Юсуфи «места, где произошли трагедии, в основном были не предназначены для купания, а в некоторых местах купание было категорически запрещено.

Там, где купаться запрещено не работают специальные спасательные службы, которые в случае чего могут помочь утопающему человеку. Спасатели обслуживают только те места, которые предназначены для купания и отдыха. Наличие спасательных служб у озера или бассейна обязательно.

Молодежное озеро

Молодежное озеро, больше известное, как Комсомольское. Здесь есть места, где купаться можно, а есть, где нельзя – все обозначено табличками. Спасательная вышка на берегу есть, здесь дежурит спасатель Мухаммад Асомиддинов, в его распоряжении есть и спасательный катер.

По его словам, в последние дни количество посетителей резко увеличились, причем контингент людей разный – кто-то хорошо плавает, кто-то совсем не умеет.

- Но к счастью до сегодняшнего дня у нас никаких трагедий не было. Правда, три дня назад пришлось спасать мужчину, но все обошлось, помогли ему, - рассказывает Асомиддинов.

Молодежное озеро в Душанбе Фото Asia-Plus

Озера в Чорбоге

В эти озера воду пустили буквально на днях, так что они еще даже до конца не заполнены. Однако, отдыхающие уже есть. Пляж разделен на секторы, в которых могут купаться дети и места, где могут купаться взрослые.

Озера в Чорбоге Фото Asia-Plus

Спасателем тут работает Сорбон Чулаков. По его словам некоторые отдыхающие совершенно не могут вести себя в воде, постоянно рискуют, не соблюдают даже элементарных правил безопасности.

Варзобское озеро, где продолжают строить самый большой в ЦА аквапарк, в этом сезоне посетителей уже не примет. В будущем общая площадь плавательного бассейна озера составит около 160 тысяч квадратных метров. Но пока здесь идет стройка.

Что выбирают душанбинцы?

А многие жители столицы до сих пор ходят на душанбинку, тут, конечно не пляж, и не безопасно, горы пластиковых бутылок и прочего мусора, но загорающие есть всегда. Так же, как и рядом с Гиссарским каналом.

Душанбинка Фото Asia-Plus

Если спросить у них, почему они купаются в неположенном месте, они ответят, что купаться больше негде. Дело в том, что многие душанбинцы ищут водоемы, за которые не нужно платить, а таких в Душанбе почти не осталось.

Например, долгие годы одним из любимых мест отдыха для горожан были водоемы в джамоате Чимтеппа района Рудаки – так называемый «Мехкарьер» и еще пара озер рядом. Но в прошлом году их засыпали промышленными отходами.

Два столичных аквапарка «Дельфин» и «Обшорон» всех желающих вместить не могут.

Например, у аквапарка «Обшорон» не редко выстраиваются очереди желающих отдохнуть у воды. Что касается стоимости аквапарков в Душанбе, то в «Дельфине» она составляет от 40 до 70 сомони, в зависимости от времени и продолжительности отдыха, в «Обшороне» - от 10 до 40 сомони.

Напоминаем, что в случае нештатных ситуаций необходимо сообщать о них по телефону КЧС 223-13-11 или короткому номеру 112!

Как вести себя на воде в экстренном случае, смотрите в нашей инфографике

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