Объем золотовалютного запаса Национального банка Таджикистана составляет более 5 месяцев покрытия импорта. Среднемесячный объем импорта страны в этом году составляет $250 млн.

«Наши международные золотовалютные запасы увеличились с более 3 месяцев покрытия импорта в прошлом году до более 5 месяцев покрытия импорта в настоящее время»,- сообщил председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода 25 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что, согласно международным стандартам, минимально допустимый уровень таких резервов должен составлять 3 месяца.

За последние несколько лет руководство НБТ не раскрывает размер золотовалютного запаса.

Среднемесячный объем импорта Таджикистана в первом полугодии этого года составляет более $250 млн., а в этом же периоде прошло года – около $215 млн.

Таким образом, можно предположить, что на данный момент золотовалютный запас НБТ составляет примерно $1 млрд. 250 млн.

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